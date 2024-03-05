«الشراع والتجديف الحديث» يستعرض الخطط المستقبلية

الحمرية (وام)

أشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث بالنتائج المتميزة للمنتخبات الوطنية في المشاركات الخارجية عام 2023، والربع الأول من العام الحالي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد لعام 2024، في مقر نادي الحمرية، بحضور رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، لاستعراض الخطط المستقبلية، والتقارير الفنية حول برامج الموسم الحالي.

وهنأ رئيس الاتحاد البطل العالمي عادل خالد، على فوزه ببرونزية منافسات ألكا 6، في بطولة العالم للشراع الحديث بأستراليا الشهر الماضي، ليهدي الدولة رابع ميدالية عالمية في 3 سنوات.

كما هنأ أعضاء مجلس الإدارة على النتائج الباهرة، والمستوى المتطور لمنتخب الشراع الحديث، الفائز بالمركز الأول، في البطولة العربية للشراع الحديث في نسختها الـ 16 بالكويت من 7 إلى 11 فبراير الماضي، محرزاً 5 ميداليات، «3 ذهبيات، وفضية، وبرونزية»، ليتصدر الترتيب العام بمشاركة 13 دولة.

واعتمد مجلس الإدارة البرامج والمشاريع الرياضية والزيارات المقترحة من الاتحاد الدولي للشراع الحديث، والخاصة باعتماد مراكز التدريب والأكاديميات، ومتابعة خطوات التأهيل الخاصة بالمدربين الوطنيين، وفتح قنوات التعاون مع الاتحاد الدولي لرياضات التجديف «دبليو آر»، والاتحاد الآسيوي.

وقرر المجلس استحداث فعاليات رياضية في شهر رمضان تنظم للمرة الأولى، تحت مسمى «البرنامج الرمضاني للشراع الحديث 2024»، كما أوصى بمواصلة العمل على تفعيل دور المرأة في رياضات الشراع والتجديف الحديث، مشيداً بما تحقق من نتائج متميزة في مختلف البطولات، ودخولها مجال التدريب، بعد اجتياز الدراسات الأولمبية للمستوى الثالث.