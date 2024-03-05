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الرياضة

شرطة أبوظبي تفتتح بطولة «مبارك بن محمد للرماية»

شرطة أبوظبي تفتتح بطولة «مبارك بن محمد للرماية»
6 مارس 2024 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

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افتتحت شرطة أبوظبي، بطولة الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان للرماية في دورتها الخامسة بميدان الرماية بالوثبة - الحفار، والتي تستمر حتى غدٍ الخميس، حيث يتنافس من خلالها (7) قطاعات شرطية تضم (182) مشاركاً من الضباط وصف الضباط والأفراد والشرطة النسائية للفوز في (6) مسابقات رماية مختلفة.
وأكد العميد حسين محمد القحطاني مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية ان الرماية تعد من المهارات العسكرية المهمة، التي تحظى بدعم القيادات الشرطية في أبوظبي، الساعية إلى تطوير نشاط الرماية باستمرار، سواء على مستوى الميادين او رفع كفاءة المنتسبين والمنتسبات من خلال تعريفهم بالتكتيكات المختلفة التي تعزز مهارات رجل الشرطة ليؤدي دوره وواجبه في حفظ الأمن والأمان. ولفت إلى اهتمام القيادة الشرطية بهذه البطولة سنوياً لتشجيع مهارة الرماية وتعزيز روح الفريق الواحد وبناء فرق وتكتيكات الرماية، وتحفيز المشاركين على تطوير كفاءاتهم من خلال الأنشطة والمسابقات الرياضية المختلفة. وأسفرت نتائج اليوم الأول من البطولة عن فوز قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول بمسابقة المستجيب الأول للضباط وقطاع المهام الخاصة بالمركز الاول في مسابقة المستجيب الأول لضباط الصف والأفراد وقطاع الموارد البشرية في مسابقة المستجيب الأول للشرطة النسائية.

شرطة أبوظبي
بطولة مبارك بن محمد للرماية
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