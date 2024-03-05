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الرياضة

تاليسكا يُصيب النصر بـ «الصدمة»!

تاليسكا يُصيب النصر بـ «الصدمة»!
5 مارس 2024 22:13

 
الرياض (أ ف ب)

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أعلن البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر السعودي لكرة القدم، انتهاء موسمه مع فريق العاصمة الرياض بسبب الإصابة.
وكتب تاليسكا «30 عاماً» الذي يحمل ألوان النصر منذ 2021، في حسابه على منصة أكس «أتوجّه إلى إيطاليا لمواجهة تحد آخر، ابدأ رحلة التغلب على خلع العضلة المستقيمة الفخذية».
وتابع اللاعب السابق لجوانجو إيفرجراندي الصيني منشوره المرفق بصور، وهو يمشي على عكازات «الإصابة جزء من الرياضة، لكن تصميمي أكبر، تبدأ رحلة التعافي الآن، وأعدكم بالعودة أقوى الموسم المقبل للمساهمة أكثر في نجاحات النصر، أعوّل على دعمكم في هذه الرحلة».
وتعرّض تاليسكا إلى الإصابة في التدريب قبل الأخير قبل مباراة العين الإماراتي «0-1»، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مما دفع البرتغالي لويس كاسترو إلى استدعاء السنغالي ساديو ماني لتعويض غيابه.
ويحتل تاليسكا المركز الثالث في ترتيب الهدافين في الدوري السعودي لهذا الموسم، إذ سجل 16 هدفاً، بفارق ستة عن زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو وثلاثة عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش «الهلال».
ويشكّل غيابه عن نهاية الموسم ضربة كبيرة للنصر ثاني الترتيب بفارق تسع نقاط عن الهلال.

النصر السعودي
دوري أبطال آسيا
العين
الهلال السعودي
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