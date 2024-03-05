تتويج أبطال «كأس دبي للقارات» تحت 13 سنة

دبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاح فعاليات النسخة السابعة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم، تحت 13 سنة»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي بالشراكة مع اتحاد كرة القدم، بهدف اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية في لعبة كرة القدم.

شهدت البطولة التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في مضمار جبل علي للرماية مشاركة أكثر من 500 لاعب من 24 فريقاً، في مقدمتهم ريال مدريد، وبرشلونة، وبايرن ميونيخ، وأيه سي ميلان وسيلتا فيجو وتشيلسي، إلى جانب 10 أندية إماراتية هي النصر، الوصل، شباب الأهلي، وحتا، والوحدة، والإمارات والجزيرة وفريقين لفرسان هيسبانيا.

حضر اليوم الختامي للبطولة خلفان جمعة بلهول عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والنجم الهولندي إدجار ديفيدز، وميشيل سلجادو، نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، حيث قاموا بتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.