5 محاور في «منتدى تطوير الدوري الإماراتي»

معتصم عبدالله (دبي)

انطلقت جلسات اليوم الأول لـ«منتدى تطوير الدوري الإماراتي»، في نسخته الثالثة، والذي تنظمه «رابطة المحترفين» على مدار يومين في دبي، بمشاركة نخبة من المتحدثين من أكبر المنظمات الرياضية، ووسط حضور كبير من ممثلي الأندية المحترفة، وممثلي وسائل الإعلام.

واستقطب المنتدى في يومه الأول نُخبة من المتخصصين والخبراء والفنيين، بمشاركة آلان ماكتافيش، المدير التنفيذي لنادي إيفرتون لكرة القدم،و إليوت آرثر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كرة القدم للمستقبل FFF والخبير في الاستدامة في الرياضة، ودانييل بارنيل، المدير التنفيذي لرابطة المديرين الرياضيين ASD، وجوردان هيث، شركة TFG، في انتظار مشاركة مرتقبة في جلسات اليوم لأولف شوت رئيس برامج الأداء الفني في الفيفا، وفرانك لودولف رئيس التطوير الفني بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ورحب عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم، في كلمته بالمشاركين في المنتدى، الذي يعتبر منصة للأفكار التطويرية التي من شأنها المساهمة في مواصلة جهود بناء مستقبل الكرة الإماراتية، انطلاقاً من الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة التي تبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة هذا الوطن ومؤسساته.

وأضاف الجنيبي: «إن كرة القدم باتت علماً يُطبق ومنهاجاً يُدرّس، ولا يمكن بلوغ مراتب متقدمة في مقاعد التنافسية العالمية في ذات المجال دون أن تكون المعرفة والتخصصية والاستراتيجية هي أبرز محاور رؤية أي مؤسسة رياضية حالمة بمواءمة المعايير العالمية في صناعة كرة القدم على المستوى الاحترافي، ولأن التطوير عملية مستمرة».

وتابع: «عجلة كرة القدم على المستويات الفنية والتجارية والتسويقية والإعلامية لا تتوقف عن الدوران، في ظل التسارع التكنولوجي في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، الذي بات توظيفه في كرة القدم ضرورة ملحة من أجل مواكبة المتغيرات، بالإضافة إلى مفاهيم الاستدامة التي تفتح لنا المجال لحماية هذا الكوكب عبر كرة القدم، التي يتابعها شريحة ضخمة من سكان هذه الأرض التي نأمل أن تبقى خضراء على الدوام».

ونوه الجنيبي بأهمية الدور الفعال الذي يقوم به الشركاء من رعاة وأندية وإعلام، في مسيرة تطوير كرة القدم الإماراتية.

وشهدت الجلسة الأولى مناقشة «التفاعل الجماهيري والإعلام الرقمي» عبر عرض ألقاه آلان ماكتافيش - المدير التنفيذي لنادي إيفرتون لكرة القدم، استعرض فيه أهمية الإعلام الرقمي في التفاعل مع الجماهير، ونشر الرسائل والمعلومات والترويج لأحداث النادي المختلفة. وأبرز ماكتافيش العديد من الأرقام والإحصائيات في هذا الصدد، وقدم العديد من التوصيات للأندية من أجل تعزيز التفاعل الجماهيري.

فيما خصصت الجلسة الثانية لمحور «الاستدامة في كرة القدم» قدمه إليوت آرثر – الرئيس التنفيذي لمؤسسة كرة القدم للمستقبل FFF والخبير في الاستدامة في الرياضة،والذي استطرد حول المفهوم المستحدث للاستدامة في عالم الساحرة المستديرة، وعن آليات توظيفه لرفد الجانب الاقتصادي المتعلق باللعبة، والحفاظ على بيئة آمنة وصحية للأجيال القادمة ضمن جهود الحفاظ على الكوكب ليبقى أخضر على الدوام.

وتواصلت فعاليات منتدى تطوير الدوري الإماراتي في نسخته الثالثة، بمحور «التوجهات الحديثة في كرة القدم» استعرض خلاله جوردان هيث – مجموعة TFG المكانة العالمية للكرة الآسيوية، مقارنة مع كرة القدم في بقية القارات، والتوجهات الحديثة لكرة القدم الآسيوية، ثم أبرز الفرص المتاحة للأندية الإماراتية المحترفة.

تلته الجلسة الرابعة التي تناولت أهمية دور المدير الرياضي والتطوير الاستراتيجي للنادي في الأندية المحترفة، تطرق فيه دانييل بارنيل - المدير التنفيذي لرابطة المديرين الرياضيين ASD للدور الكبير الذي يقوم به المدير الرياضي في كل نادٍ، وتأثيره على البنية التحتية الرياضية للأندية من أجل تحقيق نجاحات مستدامة.

واختتم اليوم الأول بمحور «التصاميم العصرية للاستادات» عرض فيه مارسيل ريديارد - المدير التنفيذي AFL، والخبير في تصميم الاستادات، تناول فيه صناعة الاستادات، وتحديداً مستجدات مجال تصميم الملاعب الحديثة.

ويختتم منتدى تطوير الدوري الإماراتي أعمال اليوم بجلسة حوارية حول استراتيجيات ومعايير النجاح للقيادات الفنية في كرة القدم يشارك فيها أولف شوت، رئيس برامج الأداء الفني في الفيفا، وفرانك لودولف رئيس التطوير الفني بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويديرها الإعلامي يعقوب السعدي.