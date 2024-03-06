من يوقف زحف الهلال؟

الرياض (أ ف ب)



وضع الهلال السعودي قدماً في نصف نهائي، عندما تغلب على ضيفه مواطنه اتحاد جدة 2-0، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم.

وسجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش «40 من ركلة جزاء»، وسالم الدوسري «42» الهدفين، وأكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد لاعب وسطه الدولي الفرنسي نجولو كانتي في الدقيقة 66، ويلتقي الفريقان الثلاثاء المقبل إياباً في جدة.

وجدد الهلال الذي خاض المباراة في غياب حارس مرماه الدولي المغربي ياسين بونو بقرار من مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، فوزه على غريمه الاتحاد، بعدما تغلب عليه 3-1 على الملعب ذاته الجمعة في الدوري المحلي.

وقطع الهلال شوطاً كبيراً نحو مواصلة مشواره في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب بها «4 مرات آخرها عام 2021»، فيما بات الاتحاد، البطل مرتين في 2004 و2005، والذي خاض المباراة في غياب مهاجمه الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة بسبب الإصابة، مطالباً بالفوز بفارق ثلاثة أهداف في الإياب.

وأبدى المدرب البرتغالي للهلال جورجي جيسوس سعادته بفوز فريقه للمرة الثانية في أقل من أسبوع على الاتحاد، وقال في المؤتمر الصحفي «فوز جديد ضد منافس قوي، ونجحنا في عكس تفوقنا في الشوط الأول بتسجيل هدفين، وبعد الطرد أصبح الشعور لدى بعض اللاعبين أن المباراة انتهت».

وأضاف «كانت لدينا فرص لزيادة غلة الأهداف في الشوط الثاني، سنذهب إلى جدة وهدفنا التأهل».

بدوره، قال الدوسري على إصابة تعرض لها في الدقائق الأخيرة من المباراة: «إصابتي خفيفة، وجري المزيد من الفحوصات»، أما المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، قال «كانت مباراة صعبة، نجحنا في تسجيل هدفين، وكانت لدينا الرغبة في تسجيل أكثر».

وأضاف «الاتحاد فريق يتقن المرتدات بشكل رائع، لكننا نجحنا في إنهاء خطورة هذه الهجمات، لم نحسم التأهل ومباراة الإياب ستكون صعبة ومعقدة، وعلينا أن نستعد لها بشكل جيد».

وحصل الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة 38، بعد خطأ للعليان على ميتروفيتش، انبرى لها الأخير بقوة داخل مرمى المعيوف «40»، وعزز الهلال تقدمه بعد دقيقتين، عندما تلقى الدوسري كرة عرضية رائعة من مالكوم، سددها بقوة داخل المرمى «42».

وحاول الاتحاد تقليص الفارق في الشوط الثاني، بعدما دفع مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو بفيصل الغامدي بدلاً من زكريا هوساوي، لكنه تلقى ضربة موجعة بطرد كانتي، بعد تدخل عنيف على السنغالي خاليدو كوليبالي «65».

وأشرك جاياردو لاعب الوسط سلطان الفرحان بدلاً من رومارينيو، لتعويض طرد كانتي.

وقال جاياردو إن فريقه تحسن في مباراته أمام الهلال بذهاب دوري أبطال آسيا عن مباراته السابقة بالدوري، مضيفاً «تساوينا مع الهلال في الشوط الأول، وكان هناك سجالاً وعدم التركيز خلال دقيقتين تسبب بالهدف الأول، لكن لم تنتهِ القصة، ولدينا فرصة للتعويض في الإياب».

من جانبه، قال قائد الاتحاد المدافع الدولي المصري أحمد حجازي «أهدرنا فرصاً، وكان من الممكن أن نتعادل أو نحسن النتيجة التي لم تكن الأفضل لنا، وكنا نريد الخروج بنتيجة إيجابية، وما زال هناك في مباراة بجدة، ونقاتل وجمهورنا لآخر ثانية، وإن شاء الله تكون النتيجة في مصلحتنا».