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الرياضة

آلان والسناني والنعيمي نجوم «سبورت فور أوول»

آلان والسناني والنعيمي نجوم «سبورت فور أوول»
6 مارس 2024 10:29

 
دبي (الاتحاد) 

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حصد البرازيلي آلان ماركيز قائد الوحدة، كأس شبكة «سبورت فور أوول»، في استفتاء أفضل لاعب بـ «الجولة 15»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما قاد «أصحاب السعادة» إلى حسم «ديربي العاصمة» أمام الجزيرة، مسجلاً هدفين، ومقدماً أفضل أداء فني متكامل للاعب وسط في «دورينا»، ويحصل آلان على أعلى تقييم 56%، جمعها من 23 بطاقة ترشيح، من خبراء الاستفتاء بنسبة 46%، إضافة إلى 63 صوتاً من تصويت جمهور المنصة 9.6%. 
وفي فئة «أفضل حارس»، وللمرة الثالثة في هذا الموسم، حسم «المخضرم» خالد السناني الجائزة، وبفارق كبير 70.8%، ليحتفظ بـ «القفاز الذهبي»، بعدما قاد «الإمبراطور» إلى فوز مهم على الشارقة، حافظ به لفريقه على الصدارة، متفوقاً على عادل أبوبكر «شباب الأهلي» 9.3%، وخالد عيسى «العين» 8.4%.
وفي سباق جائزة «أفضل صافرة»، جاء تألق علي النعيمي، الحكم المساعد في قمة الوصل والشارقة، ليمنحه المركز الأول برصيد 45%، تبعه علي سعيد مخلوف، الحكم المساعد في مباراة النصر وبني ياس، وجاء مساعد الحكم في لقاء الوحدة والجزيرة أحمد الراشدي في المركز الثالث 23%.
ويذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» الذي يواصل عامه السادس، يقتصر على مباريات دوري المحترفين أسبوعياً، وتعتمد آلية التصويت في الاستفتاء على تقسيم نسبة 50% للجنة من 25 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 50% للتصويت الجماهيري لمتابعي الشبكة.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
الجزيرة
الوصل
الشارقة
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