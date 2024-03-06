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الرياضة

الشارقة يخسر في «أقوياء اليد» بعد 445 يوماً!

الشارقة يخسر في «أقوياء اليد» بعد 445 يوماً!
6 مارس 2024 10:32

 
رضا سليم (دبي) 

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حقق دبا الحصن مفاجأة من «العيار الثقيل»، بالفوز التاريخي على الشارقة 24-23، في المباراة «المؤجلة» من الجولة الثالثة بدوري أقوياء اليد، بصالة نادي مليحة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الحصن 13-12، وهي المرة الأولى التي يفوز دبا الحصن على «الملك» في تاريخه، كما تعد الخسارة الأولى للشارقة في الدوري، منذ تعثره أمام شباب الأهلي 23-24، يوم 15 ديسمبر 2022، أي منذ 445 يوماً، وقبله أمام «الفرسان» أيضاً بنتيجة 23-27، يوم 9 ديسمبر 2018، أي منذ 1468 يوماً من آخر خسارة له، وهو ما يعني أن الشارقة خسر 3 مرات في آخر 6 سنوات بالدوري. 
والمثير أن الشارقة، تفوق في 7 مباريات متتالية أمام الجزيرة ذهاباً وإياباً، والنصر وشباب الأهلي والوصل ومليحة والعين، ولم ينجح أي منها في الفوز أو التعادل معه، بينما دبا الحصن يقبع في المركز الأخير بفوز «يتيم» على الجزيرة، والخسارة في 6 مباريات، وكان الفوز الثاني للحصن، وراء التقدم في الترتيب من الأخير إلى السادس، وله 12 نقطة، في حين ظل الشارقة على القمة «22 نقطة»، يليه شباب الأهلي «20 نقطة»، بعد فوزه على العين 34-25، في المباراة التي جرت بصالة النهدة، والمؤجلة من الأسبوع السابع، وانتهى الشوط الأول لأصحاب الأرض 16-11، وجاء العين في المركز الرابع «15 نقطة»، وله «مؤجلة»، ويسبقه الجزيرة «16 نقطة» من 8 مباريات. 
وتشهد الجولة الثامنة من الدور التمهيدي للدوري مباراتين غداً، الأولى بين العين الوصل بصالة «البنفسج»، والنصر مع مليحة، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر. 

 

دوري أقوياء اليد
مليحة
الشارقة
العين
الجزيرة
النصر
شباب الأهلي
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