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الرياضة

«أسطورة الديوك» يتغزل في بيلينجهام وكين

«أسطورة الديوك» يتغزل في بيلينجهام وكين
6 مارس 2024 10:51

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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أبدى الفرنسي تيري هنري «أسطورة» أرسنال الإنجليزي ومنتخب «الديوك» السابق، والمدير الفني الحالي للمنتخب الأولمبي الفرنسي، إعجابه الشديد باثنين من نجوم الكرة الإنجليزية، وقال إنهما يلفتان الأنظار بشدة هذا الموسم مع نادٍ كل منهما، الأول هو الشاب جود بيلينجهام «20 عاماً» متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، والثاني هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.
وتحدث هنري عبر شبكة سكاي سبورتس، قائلاً: «لعبت في بطولات دوري عديدة، وأعتقد أن لاعبي الكرة يجدون الحياة سهلة في إنجلترا، بينما الضغط موجود في إسبانيا، وإذا كان بيلينجهام يتألق هناك، فإن هذا يعني أنه نجم كبير، وأن يرتدي القميص الذي ارتداه زين الدين زيدان «أسطورة» كرة القدم، ويلعب بثقة في السن الصغير، ويحتفل بهذا الشكل، ويسجل هذا العدد من الأهداف، لا يسعني إلا أن أقول له: «برافو» يا صديقي.
واعترف هنري بأن بيلينجهام أدهش كل المراقبين، وليس هو وحده، لأن أحداً لم يكن يجرؤ على توقع هذه البداية النارية التي بدأها في ريال مدريد، ولكنه نجح وتألق وسجل، بل وأصبح هداف الدوري الإسباني «الليجا»، وبرر المبلغ الكبير الذي دفعه «الريال» نظير انتقاله من روسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو.
أما الإنجليزي الآخر هاري كين الذي سجل مع «البايرن» هذا الموسم حتى الآن 33 هدفاً، آخرها هدفاه في مرمى لاتسيو الإيطالي، ضمن إياب دورالـ16 لدوري الأبطال الأوروبي، وانتهت المباراة بفوز فريقه 3- صفر، اعتبره هنري مهاجماً كاملاً، وقال: عندما أتحدث عن مهاجم كامل، يقفز إلى ذهني على الفور، اسم الهولندي باتريك كلويفرت الذي كان يفعل كل شيء، تسجيل الأهداف وصناعتها والتمرير إلى زملائه، والعودة للمساعدة في منتصف الملعب، وإجادة اللعب بين الخطوط، والرؤية الثاقبة داخل «المستطيل الأخضر».
وأضاف هنري المتوج بمونديال فرنسا 1998مع «الديوك»: كين أيضاً لديه كل هذه المواصفات، لذلك أراه لاعباً كاملاً، والطريقة التي يلعب بها، سواء عندما كان مع ناديه السابق توتنهام الإنجليزي، أو الحالي بايرن ميونيخ، تجعلني أقول عنه ذلك.

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
جود بيلينجهام
هاري كين
بايرن ميونيخ
تيري هنري
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