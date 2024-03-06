أريك يصوب «القوس والسهم» بـ «الأسنان الخلفية»!



دبي (الاتحاد)



يُسدل الستار، يوم الخميس، على «النسخة الثامنة» من بطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، والتي تكشف عن هوية آخر المتأهلين إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2014».

وتقام بطولتا «رفعات القوة» و«القوس والسهم»، ضمن احتفال نادي دبي لأصحاب الهمم، بمرور 15 عاماً على انطلاقة بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم.

وفي أبرز مشاهد بطولة القوس والسهم، أثبت الأميركي أريك بننت الذي يشارك مع منتخب بلاده في الحدث العالمي، أنه صاحب «همة ملهمة»، وأن «لكل إرادة قصة»، متحدياً كل الصعاب، مؤكداً على استاد نادي دبي لأصحاب الهمم، أن «الطاقة الإيجابية» هي المحرك الأساسي للتغلب على التحديات وكسر أي حواجز، وهذا ما جسده البطل الأميركي الذي يصوب بـ «أسنانه الخلفية»، بسبب البتر في ذراعه الأيمن، ويحلم أريك بالتأهل للمرة الخامسة إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، حيث سبق له المشاركة في 4 نسخ سابقة «بكين ولندن وريو وطوكيو».

وكشف أريك عن مشاركته للمرة الثانية في بطولة فزاع، مؤكداً أنها من البطولات المهمة في خريطة رياضة «أصحاب الهمم»، وقال: سقف طموحاتي بلا حدود، من أجل بلوغ هدفي، وأتطلع إلى الوجود في «بارالمبية باريس 2024»، خاصة أنني اجتهدت خلال التحضيرات لخوض هذا التحدي المهم، في وجود أبطال النخبة.

وأبدى البطل الأميركي إعجابه بدبي، مبيناً أنها من المدن الجميلة، ويحرص على المشاركة في بطولة فزاع لقيمتها الكبيرة، خاصة أنها من البطولات المهمة والمؤهلة إلى الدورات البارالمبية.

من ناحية أخرى، تواصلت بنجاح بطولة رفعات القوة، حيث فازت الصينية جينبينف شباو بذهبية أفضل رفعة وزن 55 كجم، وتبعتها الأوكرانية مارجانا شيفجون، والتركية بصرة دومان، وحصد الصيني يانج ذهبية وزن 54 كجم، وتبعه الفيتنامي آن وديفيد من كازاخستان.