الخميس 7 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الخطاب التحفيزي» يُكلف توخيل «إصبع القدم»!

«الخطاب التحفيزي» يُكلف توخيل «إصبع القدم»!
6 مارس 2024 11:27

ميونيخ (رويترز)

أخبار ذات صلة
السيتي.. «أرقام جديدة» في «الأبطال»
بايرن ميونيخ يجدد عقد «تيل»


كان لخطاب حماسي لتوماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ مع لاعبيه، قبل مواجهة لاتسيو في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم «مفعول السحر»، إذ فاز الفريق الألماني 3-صفر على منافسه الإيطالي، ليبلغ دور الثمانية، لكن توخيل دفع الثمن بإصابة في أصبع القدم.
وقال توخيل، الذي سيترك بايرن في نهاية الموسم، بعد ما يزيد قليلاً عن عام من توليه المسؤولية، إنه ركل صندوقاً في غرفة تغيير الملابس، خلال خطابه الحماسي أمام لاعبيه الذين كانوا في أمس الحاجة للفوز لإنعاش موسمهم.
وكان العملاق البافاري قد فاز بمباراة واحدة فقط، من آخر 5 مواجهات خاضها في كل المسابقات قبل مباراة «الثلاثاء».
وقال توخيل «الخطاب التحفيزي قبل المباراة كلفني إصبع قدمي الأيمن، وعولجت على الفور، ولكن لم يكن لدي الشجاعة لخلع الحذاء، لأنني لم أكن أعتقد أنني سأرتديه مرة أخرى».
وقضى توخيل المباراة على مقاعد البدلاء جالساً ليفوز فريقه 3-1 في مجموع المباراتين، بفضل «ثنائية» لهداف بايرن هاري كين، كما هز المخضرم توماس مولر الشباك، وقال توخيل «أعتقد أن اللاعبين تساءلوا عن سبب جلوسي طوال 90 دقيقة».
ويتأخر البايرن، الذي فاز بآخر 11 لقباً لدوري الدرجة الأولى الألماني، بفارق 10 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر في الدوري، كما خرج من كأس ألمانيا. 

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
لاتسيو
توماس توخيل
آخر الأخبار
نادال يرفض الكذب على نفسه!
الرياضة
نادال يرفض الكذب على نفسه!
اليوم 11:00
«سباق المطاردة» يخطف أضواء «الجولة 24» في «الهواة»
«سباق المطاردة» يخطف أضواء «الجولة 24» في «الهواة»
اليوم 11:00
مجلة «البرلماني الصغير» تضيء على الذكاء الاصطناعي
الترفيه
مجلة «البرلماني الصغير» تضيء على الذكاء الاصطناعي
اليوم 10:47
300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»
300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»
اليوم 10:41
الحالة الجوية المتوقعة على الدولة في الأيام المقبلة
علوم الدار
الحالة الجوية المتوقعة على الدولة في الأيام المقبلة
اليوم 10:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©