كافالييرز يحطم «سلسلة» سلتيكس

لوس أنجلوس (أ ف ب)



حقّق كليفلاند كافالييرز عودة رائعة من تأخّره بفارق 22 نقطة في الربع الأخير، ليضع حداً لسلسلة من 11 انتصاراً متتالياً لبوسطن سلتيكس، 105-104، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعد أسبوع واحد على عودته من تأخر آخر بفارق عشر نقاط في الربع الأخير، ليهزم دالاس مافريكس، حقّق كليفلاند نتيجة لافتة أخرى أمام بوسطن متصدر ترتيب المنطقة الشرقية والدوري.

وبدا أنّ بوسطن في طريقه لتحقيق فوزه الثاني عشر توالياً، بعد عرض قويّ سمح له بالتقدم 93-71 في بداية الربع الأخير في كليفلاند.

لكنّ دين وايد حمل الشعلة لدى أصحاب الأرض، مسجلاً 20 نقطة بمفرده في الربع الحاسم، من بينها سلسلة تصويبات ثلاثية، ليعيد كليفلاند إلى المنافسة.

وسجّل وايد الذي أنهى اللقاء بـ 23 نقطة سلّة الفوز، قبل 19 ثانية من النهاية، بعدما كان اللاتفي كريستابس بورزينجيس «24 نقطة و9 متابعات»، أبقى سلتيكس في المقدمة برمية حرّة «104-103».

وحصل جايسون تايتوم «26 نقطة و13 متابعة» على خطأ، ظن من خلاله سلتيكس أنه قادر على استعادة التقدم، لكنّ حكم المباراة عاد عن قراره، لينتهي اللقاء بفوز لافت لكافالييرز، رغم غياب نجميه دونوفان ميتشل وماكس ستروس.

وقال وايد بعد نهاية اللقاء «إنه شعور جيد، زملائي وضعوا ثقتهم بي كي أقوم بهذه التسديدات».

ومن ضمن نقاطه الـ 23، أحرز ويد ست تصويبات ثلاثية ناجحة، من أصل 9 محاولات مع ثماني متابعات.

رغم خسارته، بقي سلتيكس في صدارة الشرق بـ 48 فوزاً و13 خسارة بفارق كبير أمام ميلووكي باكس الثاني «41-21»، أما كافالييرز عزّز رصيده في المركز الثالث «40-21».

وفي مواجهة أخرى مشوّقة في دنفر، انتزع فينيكس صنز فوزاً نارياً على حامل اللقب 117-107 بعد التمديد.

وسجّل النجم كيفن دورانت 35 نقطة لفينيكس، وأضاف جرايسون ألن 28، من بينها ثماني ثلاثيات.

ولدى الخاسر، سجّل العملاق الصربي نيكولا يوكيتش 25 نقطة و16 متابعة، والكندي جمال موراي 28 نقطة و9 تمريرات حاسمة.