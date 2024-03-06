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الرياضة

أنشطة رياضية في «مهرجان الربيــع» بدبي

أنشطة رياضية في «مهرجان الربيــع» بدبي
6 مارس 2024 12:07

 
دبي (الاتحاد)

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نظمت جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، بالتعاون مع جائزة تقدير العالمية التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مهرجان الربيع المشترك عام 2024.
افتتح المهرجان اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، رئيس جائزة تقدير العالمية، والدكتور جمعة المطروشي، المدير العام في واحة دبي للسيليكون، وعدد من فريق القيادة في كل من الجامعة وإدارة الجائزة.
شمل المهرجان الذي يقام للمرة الأولى على مستوى الجامعة أنشطة رياضية للشركات، ومساحات ترفيهية عائلية، ومعرضاً للسيارات النادرة والفاخرة.
وشارك في الحدث أكثر من 500 مشارك، بما في ذلك ممثلو الشركاء من الشركات، ومجتمع العمال، وموظفو الجامعة والطلبـــة، بالإضافــة إلى أفــراد مـن عامة الجمهـــور.
بالتعاون مع كوربوريت سبورتس، تضمّن الاحتفال برنامجاً مليئاً بالإثارة من الألعاب التنافسية للشركات، في كرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم، وتنس الريشة، والاسكواش، وكرة المناورة. 

الإمارات
دبي
مهرجان الربيع
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