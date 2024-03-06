125 لاعباً في دوري مراكز التميز



دبي (الاتحاد)



يتواصل بنجاح دوري مراكز التميز الذي ينظمه اتحاد كرة القدم على ملاعبه في دبي، تحت إشراف الإدارة الفنية بمشاركة 125 لاعباً من الفئات العمرية تحت 10 و11 و 12 و13 و14 سنة، يمثلون مراكز التدريب التابعة لاتحاد الكرة في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة، حيث يشارك في كل فئة 25 لاعباً، تم توزيعهم على خمسة فرق، بالإضافة لفريق من أكاديمية كرة قدم معتمدة، لخوض 3 مباريات تجريبية لكل فئة على حدة، الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

ويقوم مدربو المراكز بمتابعات ميدانية، للوقوف على مستويات اللاعبين في أنديتهم خلال التدريبات والمباريات، حتى ختام مسابقات المراحل السنية في الموسم الجاري.

وحرص مسؤولو الاتحاد الدولي «الفيفا»، والمحاضرون والمشاركون في ورشة العمل الخاصة بتطوير المواهب، التي ينظمها الاتحاد، بالتعاون مع «الفيفا» على حضور المنافسات، وهو اليوم الختامي للورشة.

ويُعد برنامج مراكز التميز لكرة القدم أحد أهم البرامج الفنية الضرورية، التي تسهم في الاكتشاف المبكر للاعبين الموهوبين الذين يمثلون القاعدة الأساسية للمنتخبات الوطنية في المستقبل.