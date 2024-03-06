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الرياضة

شاهين عبدالرحمن «مفاجأة الملك» أمام «العميد»

شاهين عبدالرحمن «مفاجأة الملك» أمام «العميد»
6 مارس 2024 12:27

علي معالي (الشارقة)
تشهد مباراة الشارقة المقبلة ضد النصر في الجولة الـ 16 من دوري أدنوك للمحترفين، مفاجأة جيدة لجماهير «الملك»، بشفاء المدافع شاهين عبدالرحمن، وإمكانية مشاركته في المباراة، المقرر لها 14 مارس الجاري على استاد الشارقة، في لقاء يحمل الكثير من العناوين والتحديات للاعبي الفريقين.
بدأ شاهين عبدالرحمن (31 عاماً)، المشاركة القوية في تدريبات الكرة، منذ عدة أيام، وأصبح اللاعب جاهزاً تماماً صحياً للمباريات، وبقي فقط الجانب الفني والبدني، خاصة أن اللاعب غائب عن المباريات منذ قرابة 6 أشهر، وذلك بعد إصابته في الرباط الصليبي الأمامي، ما استدعى تدخلاً جراحياً بإجراء عملية.
وكانت آخر مباراة بدوري أدنوك لشاهين ضد الوصل في الجولة الثانية يوم 27 أغسطس 2023، وكان لغياب شاهين التأثير السلبي الكبير على دفاعات الملك، خاصة أن اليوناني كوستاس مانولاس كان مستواه متراجعاً قبل قرار الاستغناء عنه في الانتقالات الشتوية، ما جعل المدرب يستعين باللاعب الكرواتي الشاب مارو كاتانيتش، وكانت دفاعات الفريق أزمة كبيرة تؤرق المدرب، قبل أن يصل هذا «الأرق» إلى الهجوم في الوقت الراهن.
وتعتبر المباراة المقبلة للشارقة تحدياً كبيراً أمام الروماني كوزمين أولاريو لاستعادة الثقة من جديد، بعد الهزيمة الأخيرة من الوصل، والتي أبعدت «الملك» كثيراً عن طموحاته هذا الموسم، حيث أصبح كوزمين مطالباً بأن يعيد الفريق إلى طريق الانتصارات بعد فقدان الفريق كل ألقاب الموسم الماضي، عندما فاز الفريق بأربعة ألقاب تاريخية، ليجد «الملك» نفسه خالي الوفاض، وهو ما وضع الكثير من علامات الاستفهام حول الفريق.
وعاود الشارقة تدريباته بمعنويات جيدة، تحت قيادة كوزمين، في ظل وجود جميع اللاعبين على أرض الملعب، باستثناء ماجد حسن، الذي يخضع للعلاج، وأصبحت فرص اللاعب في الظهور هذا الموسم قليلة.

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