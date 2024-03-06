بابا يعود إلى «الراقي» أمام «الصقور»



علي معالي (دبي)



تشهد مباراة البطائح مع الإمارات، يوم الجمعة، عودة المهاجم المالي سيكو بابا، بعد ابتعاده عن الفريق في الجولة الماضية أمام اتحاد كلباء، بعد فرض عقوبة عليه لعدم الالتزام، ويعتبر قوة إضافية مهمة في مؤجلة «الجولة 13»، ويسعى خلالها جوران توميتش مدرب «الراقي» للوصول إلى «النقطة 22»، ومزاحمة المراكز المتقدمة في «دوري أدنوك للمحترفين».

ويشكل سيكو بابا قوة هجومية قوية من طرفي الملعب، حيث يشغل محمد جمعة «بيليه» الوافد الجديد، الجبهة اليسرى، ويقابله بابا في الطرف الأيمن، وأثبت «بيليه» براعته في الظهور الأول مع «الراقي» أمام اتحاد كلباء في المباراة التي انتهت لمصلحة البطائح 2- 1.

والمعروف أن توميتش عاقب بابا باستبعاده من مباراة الفريق أمام «النمور»، وجعله يتدرب مع فريق تحت 21 عاماً، عقاباً للاعب على عدم الالتزام بما يريده المدرب.

ورغم عودة بابا، فإن الفريق يفتقد للجولة الثانية على التوالي، جهود البرازيلي باولينهو، بعد خروجه متأثراً بالإصابة في مباراة «الجولة 14» أمام الوحدة، ويستمر اعتماد المدرب الكرواتي في لقاء «الصقور» على صفقة الانتقالات الشتوية، وهم درويش محمد في حراسة المرمى، والمدافع عبدالعزيز هيكل، والمهاجم بيليه، بعد المستوى المتميز الذي ظهروا عليه في مباراة اتحاد كلباء.