مبابي يقترب من رقم بولت في سباق 100 متر!



أنور إبراهيم (القاهرة)



قطع الفرنسي كيليان مبابي «25 عاماً»، مسافة 100متر، في 10 ثوان، و9 أجزاء من الثانية، خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد الإسباني، ضمن إياب دورالـ16 لدوري الأبطال الأوروبي.

وكشف مسؤولو «مبينات السرعة» الخاصة بشبكة «بي بي سي»، النقاب عن أن مبابي بهذه السرعة الخارقة، لا يمكن إيقافه في ملاعب كرة القدم، وإنها تضعه في المرتبة الثانية، بعد العداء الجامايكي أوسيان بولت نجم ألعاب القوى، والذي استطاع، خلال بطولة العالم 2009، أن يحقق رقماً قياسياً قدره 9 ثوان، و58 جزءاً من الثانية، في سباق 100متر، أي أن الفارق بينه وبين مبابي يزيد قليلاً على ثانية واحدة لمصلحة بولت.

وقالت الشبكة، إنه ليس هناك مجال للمقارنة بين النجمين، لأن «فتى بوندي المدلل» حقق هذا الرقم على «أرض عشبية» وبحذاء كرة قدم، بينما حققه بولت في «تراك العدو»، وبحذاء مختلف.

ومن جانبها، ذكرت شبكة مونت كارلو سبورت أن كيليان مبابي بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، نجح في «خلخلة» دفاع ريال سوسيداد، بسرعته الفائقة ومراوغاته المفيدة، وأرهق لاعبي دفاع الفريق المنافس على امتداد المباراة، وسجل هدفي فريقه من خلال انطلاقات سريعة، كما لو كان أحد نجوم العدو في ألعاب القوى، وبوجه خاص هدفه الثاني الذي فشل مدافعا سوسيداد، هامري تراوري وإيجور زوبيلديا، في إيقافه أمام سرعته الفائقة. وقالت الشبكة إن مبابي هداف كأس العالم الأخيرة 2022، استحق إشادة الإسباني لويس إنريكي المدير الفني بعد المباراة ، رغم أن العلاقة بينهما كانت متوترة وفاترة ، في آخر3 مباريات للفريق في الدوري الفرنسي، وأضافت أن إنريكي اعترف بأن مبابي دائماً حاضر. وقال: ليس بيننا أي مشكلة، نحن نحاول أن نقدم الأفضل من أجل الفريق، واليوم مبابي كان استثنائياً وكان متعاوناً جداً مع زملائه، أنها لحظة رائعة لنا جميعاً.

ونقلت الشبكة عن إنريكي قوله خلال مؤتمره الصحفي: مبابي ليس بحاجة إلى من يقوده أو يوجهه، هو يقود نفسه، وكان أكثر حرية في هذه المباراة، وتمركز أكثر في الجناح الأيسر، وإن كانت العادة أن يتمتع بالحرية في التحرك في جميع مراكز الهجوم، إنه «قاتل» أمام مرمى المنافسين.