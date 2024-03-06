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الرياضة

24 لاعباً في قائمة «أبيض الناشئين» استعداداً للتصفيات الآسيوية

24 لاعباً في قائمة «أبيض الناشئين» استعداداً للتصفيات الآسيوية
6 مارس 2024 13:21

 
دبي (الاتحاد)

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يواصل منتخب الناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة، تحضيراته على ملعب ذياب عوانة، في مقر اتحاد الكرة بدبي، ضمن برنامج إعداده للمشاركات المقبلة، أبرزها التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا المقررة في أكتوبر المقبل، وغيرها من البطولات الأخرى.
وتضم قائمة «أبيض الناشئين» في المعسكر الحالي 24 لاعباً، اختارهم المدرب ماجد سالم الزعابي، وهم هود صالح المنهالي، فلاح زايد الزعابي «الجزيرة»، هزاع فيصل بن عقل، عبدالله راشد عبدالله «العين»، مايد محمد اليماحي، سعد مبارك المهري، عبدالله فهد يعقوب، فيصل محمد البريكي «الوحدة»، سهيل النوبي مال الله، مايد عادل خميس، فهد خليل إبراهيم «النصر» إبراهيم يوسف الجسمي، محمد ناصر أحمد، سالم عصام ياقوت، مايد محمد علي «الوصل»، محمد أحمد مشموم، محمد بطي محمد، علي حسن الجسمي «شباب الأهلي»، ثاني جاسم البلوشي، عمير يوسف الريسي، عبيد عمران عبيد، حميد إبراهيم السويدي، بطي حمد عبدالله «الشارقة»، محمد يوسف عبدالله «الفجيرة».
وكان منتخبنا للناشئين خاض الشهر الماضي «وديتين» أمام شقيقه المنتخب العُماني في مدينة العين، حيث تعادل في الأولى بهدف لمثله، وفاز في الثانية بهدف.
ويحرص الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم الزعابي على إقامة تجمعات قصيرة بشكل شهري، بهدف تحضير اللاعبين للمشاركات الرسمية المقبلة، وزيادة التجانس فيما بينهم، إلى جانب تجربة عدد من اللاعبين الجدد الذين برزوا في دوري الناشئين.

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