«أبوظبي لرفع الأثقال» يرفع الحصاد إلى 8 ميداليات في «كأس الإمارات»



دبي (الاتحاد)



رفع نادي أبوظبي لرفع الأثقال حصاده إلى 8 ميداليات، في اليوم الثاني من كأس الإمارات الثانية المفتوحة لأندية دول مجلس التعاون الخليجي، التي ينظمها اتحاد اللعبة على صالة أكاديمية شرطة دبي بأم سقيم، وتستمر إلى السبت المقبل، وشهد المنافسات طلال الجسار رئيس الاتحاد الكويتي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعبد الله حيي الشامسي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي.

وأضاف النادي 4 ميداليات جديدة «فضية و3 برونزيات»، ليحتل المركز الثاني، خلف فريق «شرطة دبي» المتصدر بـ 7 ميداليات ذهبية، واحتلت ميار عبد القادر «شرطة دبي» المركز الأول، لتحصد ذهبية وزن 81 كجم، وتبعتها أبرار الفهد «الكويت»، وهدى شكري من نادي أبوظبي الفائزة بالبرونزية

وفي وزن فوق 81 كجم، تُوجت سمر أحمد «شرطة دبي» بالذهبية، بينما حصد نادي أبوظبي المركزين الثاني والثالث «الفضية والبرونزية»، عبر أنجيلا هيل ومونيك ستشميدت على التوالي.

وفي منافسات الرجال التي انطلقت بوزن 61 كجم، حقق الميدالية الذهبية أحمد عبد الغني «شرطة دبي»، وذهبت الفضية إلى أحمد محمد «بارج»، والبرونزية إلى يوسف قاسم «أبوظبي لرفع الأثقال»، فيما حل زميله في النادي مصطفى العناني «13 عاماً» رابعاً، وتم تكريمه من قبل اتحاد اللعبة بوصفه أصغر لاعب في البطولة.

وفي وزن 67 للرجال، فاز بالذهبية ماجد عيد «شرطة دبي»، والفضية عبد الله المشرك «دي سي دي»، وناصر المشرك «جدرفا».

وقال حمد العجمي، عضو مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال، رئيس اللجنة الفنية، إن النسخة الثانية من كأس الإمارات تختلف عن النسخة الأولى، حيث تقام بطولتان محلية وخليجية للرجال، بينما اكتفينا بالبطولة الخليجية للنساء، لأن عددهن أقل، كما أن عدد المسجلين بلغ 120 رباعة ورباعاً، وهي نسبة تزيد بنسبة 20% عن البطولة الأولى، وبين المشاركين عدد من دول مجلس التعاون الخليجي وبشكل خاص الكويت التي تشارك بالنسبة الأكبر.

وأضاف: فنياً، البطولة تمثل أساساً للبحث عن المواهب التي يمكن استقطابها للمنتخب الوطني، وفقاً للمعايير الفنية المطلوبة، وأيضاً زادت التنافس بين الأندية الحكومية والخاصة، وهناك الأرقام المحققة التي تمثل نقلة نوعية على الصعيد الشخصي للمشاركين وللبطولة نفسها.

وثمن العجمي الدور الكبير الذي يلعبه نادي أبوظبي، وقال: يمثل الشريك الحكومي الأول للاتحاد، ومنذ انطلاقة نشاطه منذ عامين أسهم بشكل كبير في نشر اللعبة، ودعم المنتخب الوطني، وسعداء بالدور الذي يلعبه في تطوير اللعبة على الصعيد المحلي، وإسهاماته في المنتخب.