أنشيلوتي مهدد بالسجن 4 سنوات و9 أشهر!

دريد (أ ف ب)

طالبت النيابة العامة الإسبانية بسجن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، متصدر دوري كرة القدم، أربع سنوات وتسعة أشهر، بتهمة التهرب الضريبي.

وأشارت النيابة في بيان إلى أنها تطالب بالسجن أربع سنوات وتسعة أشهر لمدرب النادي الملكي البالغ 64 عاماً، والمتهم بالتهرب من دفع أكثر من مليون يورو عامي 2014 و2015، لعدم إعلانه عن إيرادات حقوق استثمار صورته.

ويأتي هذا الإعلان قبل ساعات من خوض الريال، مباراة إياب ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي يحمل لقبه 14 مرة قياسية، أمام لايبزج الألماني، بعد فوزه ذهاباً 1-0.

وكانت محكمة جزاء مدريد أحالت أنشيلوتي إلى الحكم صيف 2023، بعد ثلاث سنوات من التحقيق.

وحسب النيابة العامة، لم يُحدّد بعد موعد المحاكمة.

وأوضح الادعاء في بيانه: «رغم إعلانه أنه خاضع ضريبياً في إسبانيا،وبأن مقر إقامته هو مدريد، لم يعلن في كشفه الضريبي سوى عن عائداته الشخصية من ريال مدريد» وليس إيرادات حقوق صورته.

وأضافت أن هذا الإغفال كان طوعياً، ولجأ المدرب الإيطالي إلى شبكة من الشركات «المعقّدة» و«المربكة» للتلاعب في حقوق صورته.

وتابعت، أنه نقل حقوق صورته لكيانات «غير نشطة واقعياً»، مقرّها خارج إسبانيا، بغية «التعتيم على السلطات الضريبية في إسبانيا».

وتولى أنشيلوتي تدريب ريال مدريد في 2013، قبل أن يغادر في مايو 2015 للإشراف على بايرن ميونيخ الألماني، وأشرف في وقت لاحق على نابولي الايطالي وإيفرتون الإنجليزي قبل العودة إلى ريال مدريد في عام 2021، وبعد ربطه بتدريب منتخب البرازيل الصيف المقبل، جدّد في ديسمبر مع الريال حتى 2026.

ويُعد أنشيلوتي من أبرز المدرّبين في تاريخ اللعبة، وأحرز لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، اثنتان مع ميلان الإيطالي ومثلهما مع ريال مدريد، كما أحرز الدوريات المحلية مع ريال مدريد، ميلان، تشيلسي الإنجليزي، بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.