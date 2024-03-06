«الدون» يفشل أمام كوامي والهاشمي!

سلطان آل علي (دبي)

لم يتمكن النجم الكبير كريستيانو رونالدو من الظهور بصورة مميزة في لقاء العين والنصر السعودي بربع نهائي دوري أبطال آسيا، فقد عجز «الدون» عن تسجيل أو صناعة أي هدف، إضافة إلى إهداره هدفاً محققاً لولا براعة خالد عيسى، كما أنه عانى كثيراً أمام دفاع العين في كل الالتحامات البدنية.

وتشير أرقام المواجهة إلى أنّ كريستيانو خسر 75% من الالتحامات البدنية في اللقاء مع لاعبي العين، حيث لم يتفوق سوى في 3 من أصل 12 التحاماً! ويعد خالد الهاشمي الاسم الأول في القائمة أمام رونالدو، حيث دخل في 5 التحامات مع كريستيانو، وتفوق في 3 منها، في حين أن زميله في قلب الدفاع كوامي لم يخسر سوى التحام واحد من أصل 4، وتفوق في 3 التحامات على النجم البرتغالي، بينما تفوق كل من إيريك وبالاسيوس ويحيى نادر في الالتحامات الثلاثة مع كريستيانو بنسبة 100% لكل لاعب من أصل التحام واحد فقط.

ولا يمكن تجاهل هذه الأرقام، فهي تبيّن الحضور البدني الذي كان عليه لاعبو العين، أمام أحد أساطير كرة القدم في كل الجوانب ومنها القوة البدنية، خصوصاً في الصراعات الهوائية.