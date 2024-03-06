شما الطواش تُتوج بكأس حتا للقدرة



محمد حسن (دبي)



تُوجت الفارسة شما عبد العزيز الطواش، على صهوة «لازيك دي فيجنولز» لإسطبلات الجوارح، بلقب سباق كأس حتا للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم، الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 73 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

ونظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، ورصدت له جوائز قيمة، حيث ينال صاحب المركز الأول 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألفاً، والثالث 160 ألفاً، فيما ينال أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر مبالغاً قيمة.

ولم تجد الفارسة شما الطواش، أي صعوبة في انتزاع اللقب، بعد أن انفردت بالصدارة، في المراحل الثلاث الأخيرة، وقطعت المسافة الكلية بزمن 3:28:10 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ29.11 كلم/ ساعة

وحل في المركز الثاني، راشد محمد عتيق المهيري، على صهوة «تيام» لإسطبلات «تي أن تي» مسجلاً 3:29:47 ساعة، وفي المركز الثالث، فدريكو فرانسيسكو، على صهوة «أتش سي نايل» لإسطبلات العين بزمن 3:29:52 ساعة.

وجاء السباق قوياً وسريعاً، ونجحت البطلة في انتزاع الصدارة مبكراً، لتوسع الفارق تدريجياً، الأمر الذي منحها صدارة مطلقة، لتصل إلى خط النهاية أولاً، مستفيدة من قوة الجواد «لازيك دي فيجنولز».



وعقب ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، المدير العام للنادي، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس.

وأعربت بطلة السباق عن سعادتها بالفوز الأول في مسيرتها، مشيرة إلى أن السباق شهد تنافساً قوياً في بدايته، لكنها استطاعت أن توسع الفارق خلال المراحل التالية.

وقالت إن حصولها على المركز الثالث، خلال مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، قبل أسبوعين مثل حافزاً لها للفوز بهذا السباق، مشيدة بدعم فريق العمل بإسطبلات الجوارح، بقيادة المدرب أحمد بلقيزي.

وأشاد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب بالسباق، وقال إن ظهور أبطال جدد يعتبر ظاهرة صحية، خلال السباقات في مدينة دبي الدولية للقدرة، ويشكل مقياساً لمدى نجاح هذه السباقات وتطورها، مما يوجد المزيد من التنافس.

وقال إن سباقات الإسطبلات الخاصة شهدت تطوراً كبيراً، بفضل الدعم الكبير الذي ظلت تجده، لذلك نلاحظ الآن زيادة كبيرة في الإسطبلات والفرسان، وهذا الانتشار هدف رئيس في تخصيص سباقات لهذه الفئة.

وتشهد مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، في السادسة والنصف من صباح الخميس، سباق كأس المدربين لمسافة 101 كلم، الذي يعتبر ختام الموسم بمدينة دبي الدولية.

وتحمل الفارسة بثينة الرضا لقب النسخة الماضية من السباق، بعد أن أحرزت المركز الأول على صهوة «نيمو، لإسطبلات جميرا، بزمن 4:14:10 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.10 كلم/ ساعة، وجاء في المركز الثاني، الفارس أحمد صالح الشحي، على صهوة «ووترلي سلتي» لإسطبلات البوادي، فيما حل في المركز الثالث الفارس خليفة راشد العميمي على صهوة «فوروم هايبولايت» لإسطبلات العاصفة.