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الرياضة

«رابطة الليجا» توقف بيلينجهام

«رابطة الليجا» توقف بيلينجهام
6 مارس 2024 17:22

 
مدريد (أ ف ب)

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أوقف الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني لمباراتين في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد طرده أمام فالنسيا السبت الماضي، حسب ما أعلنت رابطة الليجا.
وقدّم النادي الملكي استئنافاً للبطاقة الحمراء التي نالها بيلينجهام، لكنّ لجنة الانضباط في الرابطة ردّت اعتراضه بأن الحكم خيسوس خيل مانسانو ارتكب «خطأ» بطرد لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني السابق.
وسجّل الدولي الإنجليزي الذي يتصدر ترتيب هدّافي الدوري الإسباني «16»، هدف «الفوز» الذي لم يُحتسب لفريقه في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكنّه جاء بعد لحظات من إطلاق الحكم صافرة نهاية اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 في ملعب ميستايا.
وتوجّه بيلينجهام، 20 عامًا، نحو الحكم مصراً أنّ الهدف صحيح، ويجب احتسابه، إلا أن مانسانو قام بطرده بعد أن أشار الأخير في تقريره إلى أنّ اللاعب أظهر «سلوكاً عدائياً» وكان «في حالة صراخ».
وسيغيب لاعب الوسط بالتالي عن مباراتي ريال المقبلتين في الدوري أمام سلتا فيجو وأوساسونا.
ويتصدر الفريق الملكي ترتيب الدوري بفارق سبع نقاط عن جيرونا و8 عن برشلونة الثالث.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
فالنسيا
جود بيلينجهام
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