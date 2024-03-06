يوكوهاما يقترب من نصف نهائي «الأبطال»



جينان (أ ف ب)



اقترب يوكوهاما مارينوس الياباني من نصف نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بفوزه الثمين على مضيفه شاندونج تايشان الصيني 2-1، على ملعب مركز الرياضات الأولمبي في مدينة جينان في ختام ذهاب ربع النهائي.

ويدين يوكوهاما مارينوس الذي يشرف على تدريبه المهاجم الدولي الأسترالي السابق هاري كيويل، بفوزه إلى مهاجميه البرازيليين أندرسون لوبيس ويان ماتيوس اللذين سجلا الهدفين، قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق بواسطة البديل تشين بو.

وتولى مهاجم ليدز يونايتد وليفربول الإنجليزيين السابق تدريب يوكوهاما في بداية العام وقاده إلى ربع نهائي المسابقة القارية العريقة للمرة الأولى في تاريخه.

ويلتقي الفريقان إيابا الأربعاء المقبل في مدينة يوكوهاما.

وهو الفوز الثالث ليوكوهاما على شاندونج في نسخة هذا الموسم، بعدما تغلب عليه مرتين في دور المجموعات «السابعة»، 1-0 في الصين و3-0 في اليابان.

وقال ماتيوس: «ستكون مباراة الإياب صعبة، لكننا سنكون على أرضنا، وسنحظى بمساندة جماهيرنا، وأمامنا بعض الوقت للاستعداد وعلينا التركيز، وأتمنى أن نلعب بشكل أفضل مما لعبنا».