عقد ميسي وبرشلونة على «منديل»!



نيويورك (أ ف ب)



يعرض حالياً في نيويورك أول وعد تعاقدي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة الإسباني على «منديل ورقي» في عام 2000، عندما كان يبلغ من العمر 13 عاماً، حيث أصبح جزءاً صغيراً من تاريخ كرة القدم، قبل أن يتم بيعه قريباً في المزاد العلني.

وعلى خلفية حماس هواة جمع القمصان أو الهدايا التذكارية للأساطير الرياضية، تقدّر شركة بونهامز للمزادات العلنية قيمة القطعة بما يتراوح بين 300 ألف و500 ألف جنيه استرليني «ما يقرب من 380 ألفاً إلى 635 ألف دولار»، ولكن «أتوقع أن يتم بيعها بمبلغ أكبر بكثير»، كما قال رئيس قسم الكتب والمخطوطات الجميلة في دار المزاد العلني إيان إيهلنج.

في ديسمبر الماضي، بيعت مجموعة من ستة قمصان ارتداها اللاعب صاحب الرقم 10 خلال فوز الأرجنتين الملحمي بكأس العالم 2022 في قطر مقابل 7.8 مليون دولار في مزاد علني في سوثبي.

قصة المنديل الصغير رويت مرات عديدة في سيرة «ليو» ميسي، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم والذي يلعب اليوم مع نادي إنتر ميامي الأميركي.

وُلد ميسي عام 1987 في الأوساط الشعبية لمدينة روساريو في الأرجنتين، وكان عمره 13 عاماً عندما اكتشفه برشلونة، لكن لم يكن الجميع في نادي «البلاوجرانا» مقتنعين بمؤهلاته واستمرت القضية، مما أثار نفاد صبر والد اللاعب حتى هذا اللقاء، في 14 ديسمبر 2000، في أحد نوادي التنس في برشلونة، بين المدير الرياضي للنادي كارليس ريتشاك والوكيلين جوزيب مينجيّا وهوراسيو جاجيولي.

لتأكيد اهتمام النادي، كتب كارليس ريتشاك وقتها بالحبر الأزرق، على منديل بسيط، أنه «يقبل، تحت مسؤوليته ورغم أي آراء متباينة، بالتعاقد مع اللاعب ليونيل ميسي، بشرط احترام المبالغ المتفق عليها».

وتم إبرام عقد رسمي لاحقاً، لكن الوكيل الأرجنتيني جاجيولي احتفظ بهذا الإثبات الأولي للاتفاقية منذ 25 عاماً تقريباً والذي قرر بيعه في المزاد.

وتوج ميسي مع برشلونة، حيث لعب حتى عام 2021، ببطولة إسبانيا 10 مرات، حيث أنه أفضل هداف في تاريخها (474 هدفاً)، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وقال إيهلينغ بحماس «لقد تم توثيق بداية مسيرة ميسي الاحترافية هنا، إنه ببساطة أمر لا يصدق»، بعد نيويورك، سيتم عرض المنديل الصغير الرقيق في باريس (بين 16 و19 مارس) ثم في لندن (بين 24 و26 مارس)، في حين سيتم بيعه بالمزاد العلني في الفترة من 18 إلى 27 من الشهر ذاته على الإنترنت.0