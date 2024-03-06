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الرياضة

أبوظبي تستضيف «ليلة النزال» من «يو إف سي» 3 أغسطس

أبوظبي تستضيف «ليلة النزال» من «يو إف سي» 3 أغسطس
6 مارس 2024 17:57

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، و«يو إف سي»، مؤسسة الفنون القتالية المختلطة الرائدة عالمياً، عودة نزالات «يو إف سي» إلى أبوظبي للمرة الثانية، خلال أقل من عام، مع تنظيم «ليلة النزال» من «يو إف سي» للمرة الأولى في العاصمة 3 أغسطس المقبل، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.
ويشهد الحدث الجديد برنامجاً من المواجهات القوية، بمشاركة أبرز النجوم المحليين والعالميين، وأكثرهم موهبة وتميزاً، كما أنه يُعتبر فعالية «يو إف سي» الـ18 التي تحتضنها العاصمة الإماراتية منذ استضافتها «يو إف سي 112: إنفنسبل» في أبريل 2010.
ونظمت «يو إف سي»، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، العام الماضي بطولة «يو إف سي 294: مخاتشيف ضد فولكانوفسكي 2»، التي بيعت تذاكرها بالكامل، ودافع خلالها إسلام مخاتشيف عن لقبه في فئة الوزن الخفيف أمام بطل وزن الريشة ألكسندر فولكانوفسكي في «الاتحاد أرينا». وفيما تواصل رياضات الفنون القتالية المختلطة تطورها في الإمارات، أصبح محمد يحيى، أول إماراتي يُشارك في نزالات «يو إف سي»، حيث سجل ظهوره الأول بها خلال بطولة «يو إف سي 294» في أبوظبي.
وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تشكل استضافة أبوظبي لفعاليات «ليلة النزال» من «يو إف سي» للمرة الأولى إنجازاً كبيراً في شراكتنا الممتدة مع مؤسسة الفنون القتالية المختلطة الرائدة عالمياً، وشهدت فعاليات «ليلة النزال» السابقة عديد من اللحظات التاريخية في سجل «يو إف سي»، ونتطلع إلى إتاحة المجال أمام الجمهور للاستمتاع بذكريات لا تنسى خلال هذا الحدث، وبالتزامن مع التطور المستمر لشراكتنا مع «يو إف سي»، ونواصل تنظيم مزيد من التجارب والفعاليات الاستثنائية التي تلبي تطلعات جمهور الفنون القتالية المختلطة في المنطقة، والملايين من المشجعين عبر المنصات الإعلامية في جميع أنحاء العالم».
وقال دانا وايت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «يو إف سي»: «أبوظبي هي واحدة من أكثر المدن روعة في العالم، وأتطلع إلى تنظيم فعالية متميزة أخرى فيها، وأبوظبي وجهة رائعة، خاصة إذا كنت من محبي رياضات النزال، أدعو الجميع إلى السفر مبكراً إلى أبوظبي، لاكتشاف تجاربها المذهلة، وما تقدمه من أشهى فنون الطهي، قبل تتويج زيارتكم بحضور مواجهات «ليلة النزال» من «يو إف سي».
وتُطرح قريباً باقات تذاكر كبار الشخصيات على موقع «أون لوكيشن»، الوكيل الرسمي لمؤسسة «يو إف سي» لتجارب كبار الشخصيات، وتتيح باقات التذاكر الرسمية حجز مقاعد مميزة وحضور فعاليات قياس الوزن مع كبار الشخصيات، إلى جانب خدمات الضيافة الشاملة ولقاء نجوم «يو إف سي».

الإمارات
أبوظبي
دائرة الثقافة والسياحة
الفنون القتالية
جزيرة ياس
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