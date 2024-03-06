الدوري الأميركي للسلة يعود إلى أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، أن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي، المُقدّمة من شركة «القابضة» (ADQ) تشهد مباراتين تمهيديتين قبل انطلاق الموسم بين بوسطن سيلتكس، الفائز بدوري السلة الأميركي للمحترفين 17 مرة، ودنفر ناجتس، حامل لقب الدوري، يومي 4 و6 أكتوبر المقبل في أبوظبي.

وتُبث المباريات مباشرة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وسائر أنحاء العالم، لتصل إلى عشاق اللعبة في أكثر من 200 دولة ومنطقة.

وتأتي المباريات ضمن شراكة استراتيجية تمتد لسنوات عدة بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، والتي تشهد استضافة العاصمة الإماراتية، مباريات تمهيدية قبل الموسم من الدوري الأميركي للمحترفين، وتنظيم دوري الناشئين «جونيور إن بي إيه أبوظبي»، إلى جانب مجموعة متنوعة من التجارب التفاعلية الخاصة بالجمهور بحضور نجوم كرة السلة الأميركية الحاليين والمُعتزلين.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تدعم شراكتنا مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية خطواتنا نحو تحقيق رسالتنا الرامية إلى تمكين الشباب، وتشجيع ممارسة الرياضة، وترسيخ قيمها النبيلة، ونرحب للعام الثالث بمباريات دوري كرة السلة الأميركي أبوظبي المُقدّمة من شركة «القابضة» (ADQ)، التي تضع الإمارة محط أنظار العالم، وتُشكل مصدراً لإلهام مجتمعنا والأجيال الجديدة من نجوم كرة السلة الواعدة، كما أنها تُعتبر إضافة نوعية تُثري سجلنا الحافل بتنظيم أرقى الفعاليات والبطولات الرياضية على مدار العام».