«أسبوع النزال» يفتح آفاق التميز لتنظيم الفعاليات «عالمية المستوى»

البرازيل (الاتحاد)



أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، الجهة المنظمة لأسبوع النزال في البرازيل، النجاح المذهل والأصداء العالمية غير المسبوقة التي حصدها أسبوع النزال الذي نظمته أبوظبي في البرازيل، وتضمن ثلاث فعاليات رائدة، بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، والنسخة الثالثة من أبوظبي إكستريم، ومحاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة.

ويأتي هذا النجاح بفضل الجهود الدؤوبة والتحضيرات المكثفة التي بذلتها الجهة المنظمة، في إطار سعيها للمساهمة في ترسيخ شهرة أبوظبي الواسعة، وقدرتها الهائلة على تنظيم الفعاليات الرياضية، وفق أعلى المعايير العالمية، وتقديم بطولات ترقى دوماً إلى تطلعات جمهور الجو جيتسو، لا سيما أن أبوظبي غدت اليوم عاصمة الرياضات القتالية في العالم ومصنع الأبطال ومقصد عشاق الإثارة والتشويق، وصارت بطولات أبوظبي حلماً يراود نخبة الأبطال في مختلف أنحاء العالم، لتتربع العاصمة الإماراتية في صدارة هذا القطاع، وتنجح عاماً بعد عام في الارتقاء به إلى آفاق غير مسبوقة من التميز.

وشكل حضور صالح أحمد السويدي، سفير الدولة لدى البرازيل، فعاليات أسبوع النزال، خير دليل على التزام الإمارات بتعميق العلاقات الوطيدة التي تجمعها مع البرازيل تحت مظلة الرياضة.



وأشاد عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، بالإقبال الكبير من اللاعبين واللاعبات والجماهير على المشاركة والحضور لفعاليات أسبوع أبوظبي للنزال في مدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية، مشيراً إلى عمق العلاقات بين الإمارات والبرازيل على المستويات كافة وفي المجالات كافة، وأن الرياضة الإماراتية، بفضل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقوم حالياً بدور مهم في تعزيز العلاقات الدولية، وتعميق دورها في تجسيد القوة الناعمة للدولة، وأنه من هذا المنطلق، وفي ظل توجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، تأتي هذه المبادرة لمد جسور التعاون بين الإمارات ومختلف دول العالم، عن طريق البطولات التي تنظمها شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية.

وقال الهاشمي: «أسبوع أبوظبي للنزال في البرازيل مبادرة جديدة، تعتبر امتداداً لمبادراتنا بتنظيم بطولات عديدة حول العالم كل عام، والتي تعزز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للفنون القتالية، ونتوجه بالشكر في هذا السياق إلى سفارة الدولة في البرازيل التي لم تدخر أي جهد في التعاون مع فريق العمل هناك للخروج بالحدث في أبهى صورة».

وأضاف: «هذه المبادرة التي تتضمن على 3 بطولات، بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو)، ومحاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، والنسخة الثالثة من أبوظبي إكستريم، هي الأولى من نوعها على هذا المستوى، وثقتنا بلا حدود في نجاحها، وسنكرر تلك التجربة في دول أخرى للمضي قدماً في تحقيق نفس الأهداف، وكذلك لإتاحة الفرصة لأبناء الإمارات في المشاركة واكتساب الخبرات الدولية اللازمة».

واستضاف مركز إكسبو سنترو بمدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية البطولات الثلاث، حيث انطلقت بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، على مدار ثلاثة أيام بين 1 و3 مارس، وتميزت باستقطاب مشاركة واسعة من اللاعبين تخطت 1500 رياضي ورياضية، وسجلت نزالات قوية بين اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية والوزنية.



وشهد اليوم الأول من البطولة منافسات فئة الناشئين بينما تم تخصيص اليوم الثاني لفئتي الهواة والأساتذة، وسجل اليوم الختامي أقوى النزالات بين الرياضيين من فئة المحترفين.

وفي 2 مارس كان البرازيليون وضيوفهم القادمون من مختلف أنحاء العالم على موعد مع النسخة الثالثة من بطولة أبوظبي إكستريم التي أشعلت الأجواء في إكسبو سنترو، وقدمت للحضور تجربتها الفريدة وأجواءها الخيالية، حيث سيطرت أخبار هذه البطولة المبتكرة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وصفحات عشاق الرياضات القتالية في شتى أنحاء العالم، وكانت هذه النسخة نموذجاً حياً للنجاح وحسن الإدارة والتنظيم على الأصعدة كافة. واختارت اللجنة المنظمة للبطولة مجموعة من أقوى اللاعبين واللاعبات، والذين يتمتعون بمسيرات رياضية متميزة وأثبتوا مراراً تفوقهم في مختلف البطولات، بما قاد إلى تقديم نزالات قوية منحت الجمهور تجربة من التشويق المتواصل.

وخطف البطل الإماراتي زايد الكثيري الأضواء خلال مشاركته في البطولة، بعد أداء أسطوري وسيطرة كاملة على مجريات النزال، دون أن يترك لخصمه أي فرصة للتفوق، ليتوج الكثيري أحد أبطال أبوظبي إكستريم في قلب البرازيل.

كما انطلقت النسخة الـ 48 من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة يوم 3 مارس، حيث استضافت البرازيل هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخها، وسجلت نزالات قوية، بمشاركة 22 رياضياً من 8 دول، والذين قدموا عروضاً حافلة بالمتعة والتشويق ومهارات الفنون القتالية المختلطة، ما جعل أسبوع النزال تجربة متكاملة قدمت للجمهور الرياضي فرصة غير مسبوقة تواكب جميع التفضيلات، وبداية متميزة فتحت آفاقاً جديدة لإطلاق مشاريع مبتكرة ومتكاملة، وخطوة موفقة أبرزت مجدداً تفوق أبوظبي في مجال الرياضات القتالية.

وقال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية: «سعداء بإطلاق بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة في البرازيل للمرة الأولى في تاريخها، ما يعكس النمو المتواصل لهذه البطولة وتميزها على المستوى العالمي، ونتطلع إلى تنظيم مزيد من النسخ في مختلف أنحاء العالم، ومواصلة التعاون المثمر مع البرازيل في سياق جهودنا لتعزيز انتشار البطولة عالمياً.

وتشهد هذه النسخة مشاركة أبطال رياضيين على مستوى رفيع من الخبرة والمهارة وتقدم لجمهورها المتنامي تجربة فريدة ومشوقة تواكب تطلعاتهم. ونجحنا في استكمال التحضيرات والاستعدادات لانطلاق هذه النسخة من البطولة، وتأتي نجاحاتنا المتتالية تتويجاً لجهودنا المبذولة لتطوير الرياضة الإماراتية وثمرةً للتوجيهات والدعم الشامل من عبد المنعم الهاشمي».

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