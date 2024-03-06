بايرن ميونيخ يجدد عقد «تيل»



برلين (د ب أ)

جدد نادي بايرن ميونيخ الألماني، التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب ماتيس تيل لمدة موسمين، ليمتد حتى عام 2029.

وانضم تيل «18 عاماً» لصفوف بايرن ميونيخ في عام، 2022 قادماً من رين الفرنسي، بتعاقد يمتد حتى عام 2027، وترك اللاعب الشاب بصمة متميزة رغم عدم مشاركته أساسياً بانتظام، حيث سجل 13 هدفاً في 59 مباراة.

وبات تيل أول لاعب في البايرن يمتد تعاقده حتى 2029، ونال إشادة واسعة من مسؤولي النادي البافاري.

وقال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ «إنه (ماتياس تيل) ركيزة مهمة لمستقبل هذا الفريق، وبتواجده معنا نبني الجيل القادم في النادي».

وأشار إيبرل «لقد وصل تيل إلى ميونيخ لاعباً شاباً عمره 18 عاماً، واكتسب معنا بالفعل الكثير من الخبرة، وستكون لديه بصمات كبيرة مع الفريق».

من جانبه، أضاف المدير الرياضي كريستوف فرويند «كل نادٍ يريد لاعبين مثل ماتياس تيل، فهو شاب وموهوب ومتعطش للنجاح ولديه قابلية للتعلم والتحسن، وما يقدمه من مستوى مقارنة بسنه يعد شيئاً مميزاً للغاية».

وقال تيل «تجديد التعاقد يعني الكثير بالنسبة لي، لقد تعلمت الكثير مع بايرن ميونيخ داخل الملعب وخارجه، وعندما تلعب لفريق عريق مثله، أنت تريد دائماً الفوز بكل الألقاب، وأتطلع دائماً لتسجيل الأهداف والأداء بكل قوة من أجل النادي وجماهيره».

وجدد بايرن ميونيخ تعاقده مع المهاجم الشاب بعد يوم من التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالفوز على لاتسيو الإيطالي، وجاء ذلك الفوز قبل مواجهة ماينز يوم السبت المقبل في بطولة الدوري.