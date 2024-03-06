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الرياضة

شباب الأهلي يوفر طائرة للجماهير لمؤازرة العين

شباب الأهلي يوفر طائرة للجماهير لمؤازرة العين
6 مارس 2024 20:44

 
معتصم عبدالله (دبي)

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أعلن نادي شباب الأهلي توفير طائرة، لنقل الجماهير الراغبة في تشجيع العين في مباراته المرتقبة أمام مضيفه النصر السعودي الاثنين المقبل، على ملعب «الأول بارك» بالعاصمة السعودية الرياض، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وأوضح بيان «الفرسان» أن توفير الطائرة للجماهير، يأتي في إطار دعم ممثل الوطن في مشاركته الآسيوية، على أن يكون لدى الراغبين من الجماهير الحصول على تذكرة دخول ملعب المباراة.
وكان «الزعيم» حقق الأسبقية بالفوز في مباراة الذهاب الاثنين الماضي، على استاد هزاع بن زايد بهدف سفيان رحيمي في الدقيقة 44.

الإمارات
السعودية
دوري أبطال آسيا
العين
شباب الأهلي
النصر السعودي
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