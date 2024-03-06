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الرياضة

العين يخصص 3 طائرات للجماهير لمساندة «الزعيم» في الرياض

العين يخصص 3 طائرات للجماهير لمساندة «الزعيم» في الرياض
6 مارس 2024 21:20

 
العين (الاتحاد)

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بتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، ومتابعة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، تقرر توفير ثلاث طائرات للجماهير العيناوية، ومحبي كرة القدم الإماراتية، الراغبين في مساندة «الزعيم» أمام النصر السعودي، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والمقررة بالعاصمة السعودية الرياض يوم الاثنين المقبل.
وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بمبادرات جماهير الأندية الإماراتية، في الوقوف جنباً إلى جنب مع العين، في مهمته الوطنية، لاسيما شباب الأهلي، والذي أعلن توفير طائرة للجماهير الإماراتية.
ووجه رئيس اللجنة التنفيذية، إدارة النادي بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية لنادي النصر السعودي الشقيق، بخصوص توفير رابط جميع تذاكر جمهور العين في ملعب المباراة، انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، وتجهيز الترتيبات اللازمة كافة، والتنسيق مع الجماهير والجهات المعنية من شباب الأهلي لحصر الراغبين في السفر، من أجل تسهيل مهمتهم، وتوفير تذاكر دخول المباراة الآسيوية.

دوري أبطال آسيا
العين
النصر السعودي
الرياض
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