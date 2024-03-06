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الرياضة

«فخر أبوظبي» يُحلق أمام «الإمبراطور» في ذهاب نهائي الطائرة

«فخر أبوظبي» يُحلق أمام «الإمبراطور» في ذهاب نهائي الطائرة
6 مارس 2024 21:44

 
معتصم عبدالله (دبي)

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حقق الجزيرة «الأسبقية»، بفوزه على ضيفه الوصل 3-2، في المواجهة المثيرة التي جمعت الفريقين، على «صالة مبادلة دوم» بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي، في ذهاب نهائي دوري الرجال للكرة الطائرة موسم 2023- 2024.
ويلتقي الفريقان إياباً، السبت المقبل، على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، لتحديد بطل الدوري في الموسم الحالي، على أن تقام مباراة فاصلة على ملعب محايد الأربعاء المقبل، حال التعادل في عدد مرات الفوز «فوز لكل فريق».
وغلفت الإثارة مواجهة ذهاب النهائي، بعدما تبادل الفريقان التفوق في الأشواط الأربعة الأولى، قبل أن يحسم الجزيرة المواجهة بنتيجة 3-2، بنتائج الأشواط «25- 22، 21- 25، 25- 23، 20- 25، 15- 13».
وكان «فخر أبوظبي» ومنافسه «الإمبراطور» تأهلا إلى النهائي، بعدما تخطى الأول شباب الأهلي 3-2، في المباراة الفاصلة للدور التمهيدي في المراحل الإقصائية «البلاي اوف»، فيما جاء تأهل الوصل على حساب بني ياس «حامل اللقب» بالفوز 3-0، ضمن الدور ذاته السبت الماضي.

دوري الكرة الطائرة
الجزيرة
الوصل
شباب شياب
بني ياس
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