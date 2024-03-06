«أبوظبي للشراع الحديث» إلى سنغافورة بطموح «الذهب»

أبوظبي (الاتحاد)

يغادر فريق أبوظبي للشراع الحديث إلى سنغافورة مساء اليوم، من أجل المشاركة في بطولة سنغافورة للشراع الحديث للشباب، والتي تعتبر من البطولات القوية على مستوى العالم، وهو يحمل طموح تحقيق الذهب.

ويتطلع فريق أبوظبي إلى تحقيق نتائج إيجابية، وبلوغ منصات التتويج في البطولة، التي تنطلق ابتداء من السبت، وتستمر أربعة أيام، ويشارك فريق أبوظبي بالبطولة في فئتي «الإلكا» و«الأوبتيمست».

وتضم بعثة الفريق المتسابقين في فئة «الإلكا» محمد الحوسني ومروة الحمادي وعبدالله المرزوقي واليازية الحمادي، وفي فئة «الأوبتيمست»، يشارك خليفة الرميثي وزايد الحوسني، وراشد النيادي، وعبد الرحمن البحري، بالإضافة إلى حضور وإشراف مدربي الأكاديمية مع الفريق.

وأكد خليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية في النادي أن المشاركة في سنغافورة تأتي كي تكون بداية الموسم الدولي لفريق أبوظبي للشراع الحديث، والذي يتطلع إلى تكرار إنجازاته، التي تحققت في الموسم الماضي بإحراز قرابة 34 ميدالية على مستوى مشاركاته كافة، وقال: نريد أن نتجاوز الرقم الذي تم تحقيقه الموسم الماضي، والوصول إلى أرقام أعلى عبر المشاركات الحالية.

وأضاف خليفة السويدي: نسعى لصقل مهارة البحارة في فريق أبوظبي وتطوير خبراتهم للأفضل، وبالتالي تعد البطولة فرصة مناسبة من أجل تحقيق ذلك، كما أننا نسعى إلى تجهيز فريق أبوظبي بشكل أفضل للبطولات والاستحقاقات الدولية المقبلة.

ويطمح فريق أبوظبي إلى أن يواصل نتائجه الإيجابية، والتفوق الذي حققه في بطولات الشراع الحديث في الموسم الماضي، حيث حقق في موسم 2023 أكثر من 117 ميدالية على المستويين المحلي والدولي، وشارك في الجزائر، ألمانيا، المغرب، تركيا، بولندا، البحرين وسلطنة عمان، حقق خلال مشاركاته الدولية 13 ذهبية و6 فضيات، و15 برونزية.