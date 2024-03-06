يوسف العامري: «العميد» بوابتي إلى صفوف «الأبيض»

معتصم عبدالله (دبي)

فرض يوسف العامري مدافع النصر اسمه على التشكيلة الأساسية للفريق الأول لدفاع «العميد»، بالتزامن مع التحسن النسبي في أداء «الأزرق»، والنتائج الإيجابية على صعيد منافسة «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي شهدت ارتقاء الفريق إلى المركز السادس برصيد 21 نقطة بنهاية الجولة 15، علاوةً على التأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» بالفوز على خورفكان 1-0 في ثمن النهائي.

وأعاد يوسف العامري صاحب الـ 26 عاماً، والذي يخوض موسمه الأول مع النصر قادماً من خورفكان في «الميركاتو الصيفي» بعد توقيعه عقداً لموسمين، أسباب نجاح «الأزرق» في المباريات الأخيرة إلى الجهود المشتركة، وقال في تصريحات لـ«الاتحاد»: «عمل كبير بذلته إدارة النادي والفريق في الفترة الماضية، بجانب جهود الجهاز الفني الجديد، واجتهاد اللاعبين، أفضى إلى تغيير الصورة بشكل إيجابي».

وأشار مدافع النصر إلى أن تغيير الجهاز الفني للفريق، والتعاقد مع الهولندي شرودر أسهم بشكل فعال في تطور الأداء والنتائج الإيجابية، وأضاف: «نحرص على تطبيق تعليمات الجهاز الفني، ونأمل الاستمرار في تحقيق النجاحات شيئاً فشيئاً».

وشدد العامري الذي بدأ مشواره في فرق المراحل السنية بنادي الجزيرة، وصولاً إلى الفريق الأول، قبل الانتقال للعب مع خورفكان بداية من الانتقالات الشتوية لموسم 2020-2021، وصولاً لمحطته الحالية النصر مع بداية الموسم الجاري، على طموحاته الكبيرة، وقال: «النصر نادٍ عريق وصاحب قاعدة جماهيرية كبيرة، وأتطلع إلى اللعب مع المنتخب الأول، من خلال مشاركتي أساسياً مع النادي، وأن أسهم بجانب زملائي في استعادة أمجاد العميد». ومنذ تولي الهولندي شرودر تدريب «العميد» في نهاية نوفمبر من العام الماضي 2023، شارك العامري في 7 من أصل 9 مباريات في مسابقتي الدوري والكأس، من بينها 6 مباريات ضمن التشكيلة الأساسية، ومباراة واحدة بديلاً، مقابل مباراة واحدة لعبها أساسياً، و3 بديلاً مع الصربي جوران المدرب السابق للنصر.

وحول طموحات فريقه في الموسم الحالي، قال العامري: «كلاعبين في الفريق وضعنا أمامنا هدف تقديم بأفضل مستوى في الموسم الحالي، خاصة على صعيد منافسة الدوري، وتبقى المنافسة في كأس رئيس الدولة مفتوحة على كل الاحتمالات، والحظوظ متساوية بين المتنافسين بنسبة 50% لكل فريق». وينتظر «العميد»، الذي يستعد لمواجهة مضيفه الشارقة في الجولة 16 للدوري الخميس المقبل، قرعة الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة، والتي تُسحب في السابعة من مساء السبت بمقر اتحاد الكرة بدبي، بمشاركة 8 أندية تأهلت من دور الستة عشر، وتشمل، النصر، اتحاد كلباء، الجزيرة، الشارقة، العين، الوصل، شباب الأهلي، وعجمان، وتُقام مباريات الكأس بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وصولاً إلى الدور نصف النهائي، والنهائي.