«كأس أبوظبي الإسلامي» بين «الأفضلية» و«الريمونتادا»

مراد المصري (أبوظبي)

يلتقي العين مع اتحاد كلباء، والوحدة مع الوصل، اليوم، في إياب «نصف النهائي»، ضمن «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ويتسلح «الزعيم» و«الإمبراطور» بـ «الأفضلية»، بعد فوزهما ذهاباً 2-0 و2-1 على التوالي، ويقابله طموح «الريمونتادا» من «النمور» و«العنابي»، مع سعي «الرباعي» للظهور في المباراة النهائية.

البداية في الساعة الخامسة و35 دقيقة، على استاد هزاع بن زايد، بلقاء العين واتحاد كلباء، حيث يدخل «الزعيم» المواجهة بمعنويات مرتفعة، عقب الفوز على النصر السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويحاول المدرب هيرنان كريسبو القيام بـ «المداورة» بين اللاعبين لتجنب الإرهاق، في ظل ضغط المباريات في الفترة الحالية، فيما يتطلع «النمور» إلى قلب المعطيات، بقيادة المدرب الجديد العراقي غازي الشمري، وهو الذي يعرف العين جيداً، بعدما سبق أن كان مدرباً لفريق الرديف هناك خلال سنوات سابقة.

ويملك العين سجلاً إيجابياً أمام اتحاد كلباء، ولم يعرف «البنفسج» الخسارة أمام منافسه في آخر 17 مباراة في جميع المسابقات منذ عام 2014، ويبحث عن الصعود إلى نهائي البطولة للمرة الخامسة في تاريخه، والثالثة على التوالي، فيما يريد «النمور» التأهل للمرة الأولى في تاريخه. ويتوقع أن يقود جوسنا هجوم العين في اللقاء، رفقة عمير أتزيلي، في الوقت الذي يواصل فيه المهاجم كودجو لابا برنامج التأهيل للعودة من الإصابة، فيما يعول اتحاد كلباء على مهارة مهدي قائدي لقيادة ألعاب الفريق.

وفي الساعة الثامنة والربع مساءً، على استاد آل نهيان، يكون الترقب لمباراة جماهيرية خاصة بين الوحدة والوصل، وهما الفريقان الأكثر تسجيلاً للأهداف في النسخة الحالية من البطولة، برصيد 18 هدفاً لـ «الإمبراطور» و14 هدفاً لـ «العنابي». قطع الوصل الشوط الأول لبلوغ النهائي، عقب تفوقه 2-1 في لقاء الذهاب، ولم يعرف الفريق الخسارة في جميع مبارياته هذا الموسم، إلا أنه يدرك أن التهاون يكلفه الكثير أمام الوحدة المتحفز بقيادة مدربه الجديد الصربي جوران.

ويتطلع الوصل إلى بلوغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ عام 2018، عندما خسر أمام الوحدة بالذات، فيما يغازل «أصحاب السعادة» النهائي للمرة الخامسة، وسبق أن حقق اللقب مرتين من قبل.

ويعتمد «الإمبراطور» على الأداء الجماعي الذي جعل اللاعبين يتقاسمون النجومية هذا الموسم، واللافت أن 8 لاعبين مختلفين سجلوا أهداف للفريق في النسخة الحالية من البطولة، بقيادة فابيو ليما «5 أهداف»، وأداما ديالو «4 أهداف»، فيما يقدم الوحدة مستويات إيجابية في الآونة الأخيرة، وسط تألق أحمد نور الله، الذي أسهم بهدفٍ على الأقل في آخر 8 مباريات بـ «دوري أدنوك للمحترفين» و«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بواقع 6 أهداف، و4 تمريرات حاسمة.