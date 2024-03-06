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الرياضة

خورفكان يضع «البرنامج الخاص» قبل رمضان

خورفكان يضع «البرنامج الخاص» قبل رمضان
7 مارس 2024 01:09

فيصل النقبي (خورفكان) 

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دخل المهاجم البرازيلي سانتانا حسابات نيبوشا مدرب خورفكان، قبل اللقاء المهم أمام الإمارات في الجولة المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين، وهي المباراة التي ستقام على استاد الإمارات الأربعاء المقبل في أمسية رمضانية كروية. ولم يشارك المهاجم البرازيلي في التشكيل الأساسي لـ«النسور» سوى مرة واحدة أمام حتا، وسجل هدف الفريق الأول، وهو هدفه الوحيد في المسابقة حتى الآن، فيما شارك في بقية المباريات على دكة البدلاء، ومنها لقاء شباب الأهلي الأخير، الذي انتهى بخسارة الفريق بثلاثية نظيفة.من جانب آخر وضع نيبوشا، بالتعاون مع الجهاز الطبي نظاماً خاصاً للاعبين في شهر رمضان، حيث يبدأ اللاعبون تطبيقه في اليوم الأول من الشهر الفضيل، حتى يبقى الجميع في حالة تركيز تام للمباريات، حيث سيخوض «النسور» 3 مباريات مهمة خلال الشهر.  وبالنسبة للاعبين المصابين، فقد اتضحت الرؤية بالنسبة للحارس أحمد حمدان الحوسني، العائد للفريق أمام الإمارات، فيما لا تزال الأمور غامضة بالنسبة للثنائي سلطان فايز، والأوزبكي عبدالله ييف، حيث ستتضح الصورة عنهما خلال اليومين المقبلين، وفي حالة تعافيهما يدخلان التدريبات الجماعية للفريق.

خورفكان
دوري أدنوك للمحترفين
رمضان
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