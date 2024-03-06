300 لاعب في كأس الشارقة للجو جيتسو

الشارقة (وام)

أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، تنظيم النسخة الثانية من بطولة كأس الشارقة للجو جيتسو غداً، في متنزه الشارقة الصحراوي، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، ضمن خطته السنوية لتعزيز المنافسات وتأهيل اللاعبين، استعداداً لخوض بطولات الموسم الرياضي الجديد.

وأكد أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة النادي، أن الهدف من تنظيم البطولة، هو مواصلة العمل، لنشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب مثالي للحياة، وتوفير فرص تنافسية رفيعة المستوى للاعبين؛ بهدف استكشاف المواهب لرفد المنتخبات الوطنية، إلى جانب تعزيز الدور الذي يلعبه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، في بطولات المراحل العمرية المبكرة.

وأوضح أن النادي حرص على توفير سبل النجاح للبطولة؛ نظراً لأهميتها خاصة في الجانب الفني، معرباً عن شكره لأولياء الأمور على دعمهم لاستمرار أبنائهم في ممارسة الرياضة، وللمدربين والإداريين في النادي على النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال.

بدوره، قال عبدالعزيز محمد الحمادي، مدير إدارة التدريب الرياضي في النادي، إن البطولة ستقام بفئة «من دون بدلة»، وتخصص للذكور فقط وللأعمار من 4 إلى 18 سنة، بمشاركة 300 لاعب من 24 فريقاً من 38 جنسية، على أن تنطلق المنافسات الساعة الرابعة مساء، وتستمر حتى العاشرة من مساء اليوم نفسه.