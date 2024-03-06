«الجودو» يترقب قرعة «النمسا جراند بري» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تُجرى قرعة بطولة الجائزة الكبرى للجودو، اليوم، ويستضيفها اتحاد النمسا، وبإشراف الاتحاد الدولي من 8 إلى 10 مارس، بمشاركة 559 لاعباً ولاعبة يمثلون 81 دولة، من بينها 5 دول عربية، هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، والمغرب، وفلسطين، بعد اعتذار مصر، ويمثل المنتخبات العربية 18 لاعباً ولاعبة.

وتضم قائمة منتخبنا في البطولة 3 لاعبين، هم كريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم» للخفيف المتوسط، ويضم 57 لاعباً من المصنفين، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»،، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، فيما واصل بقية اللاعبين معسكرهم الخارجي، استعداداً للاستحقاقات القادمة، والتي تشهد مشاركة الإمارات ببطولة العالم خلال مايو في أبوظبي، وتُعد ختام بطولات الاتحاد الدولي المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وانضمت بعثة منتخبنا إلى فرق البطولة، وبدأت على الفور تدريباتها، بإشراف المدرب فيكتور سيكتروف الذي يشارك في قرعة البطولة، ويرأسها ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، أمين صندوق الاتحاد الدولي.

وتبدأ عقب مراسم القرعة عملية الميزان الرسمية للاعبين واللاعبات المشاركين في منافسات اليوم الأول لفئة الوزن الخفيف، على أن يظهر منتخبنا في اليوم الثاني، والمخصص لوزن الخفيف المتوسط، ويخوض منافساته كريم عبد اللطيف، وفي ختام البطولة يشارك منتخبنا بلاعبين في «الوزن الثقيل».

من ناحية أخرى، ينظم اتحاد الجودو في الساعة العاشرة صباح السبت، مهرجان الصغار والبراعم السنوي المفتوح، بمجمع زايد الرياضي التابع للهيئة العامة للرياضة بالفجيرة، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وتحت شعار «الكل فائز».

وحددت اللائحة الفنية الشروط التي تسلمتها الأندية قبل إغلاق باب الاشتراك، وأتاحت فرصة المشاركة للفئات كافة من المواطنين والمقيمين، وشمل مهرجان براعم الجودو، فئة مواليد «2014 و2015» للجنسين، وبطولة الصغار مواليد «2012 و2013»، ورُصدت لها الميداليات والكؤوس التذكارية.

وجدد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية، والجهات المساهمة، على استضافتهم مهرجان البراعم السنوي للجودو بالفجيرة، في إطار تعاون الاتحاد مع أنديته، متمنياً التوفيق للمشاركين كافة.

وتعتبر المشاركة مفتوحة للراغبين على مستوى الدولة كافة، وبـ 4 لاعبين بحد أقصى في كل وزن، حيث يتم توزيع اللاعبين طبقاً لأعمارهم وأوزانهم ودرجة الحزام، وفقاً لبنود لائحة اتحاد الجودو، ويجري الميزان في الساعة السادسة مساء غد لمدة نصف ساعة، ولا توجد نقاط للفوز أو إنذارات؛ بهدف إيجاد المحبة والمرح بين البراعم، وتشجيعهم على مواصلة تعلم الجودو، على أن يكون التتويج قبل مغيب الشمس بالصالة نفسها، ويشمل المراكز الثلاثة الأولى.