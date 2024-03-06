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الرياضة

«سفير» و«غازي» يتألقان في سباق الخيول العربية بالظفرة

«سفير» و«غازي» يتألقان في سباق الخيول العربية بالظفرة
7 مارس 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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حقق سباق الخيول العربية الأصيلة السادس، والذي نظمه نادي ليوا الرياضي، في ميدان مدينة زايد، بمنطقة الظفرة نجاحاً وتميزاً كبيرين، في عدد المشاركة والإقبال عبر أشواط المنافسة، وحصد الخيل «سفير» للمالك أحمد فن المحيربي، المركز الأول في شوط 1400 متر، وتبعه «سحابة الغربية» للمالك سهيل علي سالمين المزروعي، و«سطام الوثبة» للمالك محمد مبخوت المنصوري. وفي شوط 1200 متر، ذهب المركز الأول إلى «غازي» للمالك سيف محمد المحيربي، وتبعه «شامخ» لأحمد فن المحيربي، و«مكتوب» للمالك علي سهيل المزروعي. وكرم الفائزين سلطان محمد المزروعي مدير الشؤون المالية والإدارية في النادي. ويواصل نادي ليوا الرياضي تنظيم موسم الخيول العربية الأصيلة، والذي من المقرر أن يكون آخر سباقاته في مارس.

سباق الخيول العربية
الظفرة
سباق الخيول العربية الأصيلة
نادي ليوا الرياضي
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