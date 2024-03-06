«ضياء» تطارد لقب «الجولة الثانية» في «التاج الثلاثي»

عصام السيد (أبوظبي)

يشهد نادي أبوظبي للفروسية اليوم، سباق الجولة الثانية من التاج الثلاثي العربي، على المضمار العشبي، ويشتمل الحفل على 7 أشواط، منها 6 للخيول العربية الأصيلة، وخُصص الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة، ويشهد الحفل مشاركة نخبة من الخيول تتنافس على جوائز قيمتها 700 ألف درهم.

ويجتذب حفل الجولة الثانية لسباق التاج الثلاثي العربي للفئة الثالثة الذي يقام في الشوط السابع، 10 من المهرات والأمهار في سن أربع سنوات فقط، وتبلغ جوائز الشوط 230 ألف درهم.

وتطارد المهرة «ضياء» بطلة الجولة الأولى من التاج الثلاثي العربي، لقب الجولة الثانية، بطموح الفوز على الذكور.

ويسعى «ساند ستورم» صاحب التصنيف البالغ 90، الذي حل في المركز الرابع في الجولة الأولى من التاج الثلاثي العربي، لخطف الفوز من المرشحين الأوائل.

ويجتذب سباق كأس الوثبة ستاليونز للإسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر، المُخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، والبالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 16 خيلاً، أبرزها «هزيم الوثبة»، و«سقراط».

وتبدأ الأمسية في الساعة الرابعة والنصف مساءً، بسباق المبتدئة في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، بمشاركة 16 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، تتنافس على 80 ألف درهم، أبرزها «مبارز الريف» الذي أختاره تاج أوشي.

ويشهد الشوط الثاني «تكافؤ»، مشاركة 16 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، تتنافس على جوائز قيمتها 80 ألف درهم، ويتصدر الترشيحات «أف الحاصد»، و«شجاع بينونة»، و«فؤاد الوثبة».

ويتصدر «أف يطوي» ترشيحات الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، ولكن يواجه منافسة شرسة من «أف رامي» ممثل خيول النابودة.

وتسعى المهرة «مزنة» لمواصلة مسلسل عروضها الجيدة، عندما تخوض تحدي الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ»، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، وينافسها «الزاهي»، و«مساند»، ولكن «أودي» يحمل كل مفاتيح الفوز قياساً لنتائجه. ويواجه «كفاف» تحدي «ستورمي أوشن»، و«وان ويرلد» في الشوط السادس لمسافة 2200 متر، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» في سن ثلاث سنوات فما فوق.



الترشيحات

1 مبارز الريف، رابح، أتش أم جازي

2 الحاصد، فؤاد الوثبة، شجاع بينونة

3 أنفة، أف يطوي، أف رامي

4 هزيم الوثبة، كرست دو فاوست، سقراط

5 أودي، الزاهي، مساند

6 كفاف، ستورمي أوشن، وان ويرلد

7 ضياء، كارام بار، سند ستورم