اكتمال التحضيرات لانطلاقة «مهرجان أبوظبي للقدرة»

أبوظبي (وام)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، اكتمال استعداداتها لتنظيم سباقات مهرجان أبوظبي للقدرة، في ختام برامج فعاليات الموسم بالقرية، ووضع كافة الترتيبات الكفيلة بنجاح المهرجان، وفق أعلى المعايير الدولية.

أكدت اللجنة المنظمة أن عمليات التسجيل للمشاركة في سباق السيدات وصلت، حتى الآن، إلى 124 فارسة، بالإضافة إلى 180 فارساً وفارسة في سباق الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة، و148 فارساً وفارسة في السباق المفتوح.

ويتضمن المهرجان 3 سباقات، أيام الجمعة والسبت والأحد، لمسافات مختلفة بمشاركة كبيرة للفئات المقررة من الرجال والسيدات، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته القرية في استضافة فعاليات وسباقات القدرة، خلال الموسم الحالي، وتصدرها سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، وما صاحبه من فعاليات وأنشطة تفاعلية.

وتبدأ فعاليات المهرجان غداً بإقامة سباق السيدات لمسافة 100 كلم، ثم كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم يوم السبت، على أن يختتم المهرجان يوم الأحد بالسباق المفتوح لمسافة 120 كلم.

وتوجه مسلم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعم سموه للقرية التي أصبحت الوجهة المثالية لفرسان وفارسات العالم بمنشآتها عالية الجودة، والتنظيم الاحترافي للسباقات، وما تقدمه من تسهيلات لوجستية وفنية وتنظيمية، وما تطلقه من مبادرات عالمية.

وقال: «استضافت القرية بنجاح سباقات مميزة حرصت خلالها على تهيئة أجواء مثالية للمشاركين، لتقديم أفضل المستويات الفنية، وهذا ما ظهر في تحطيم الزمن القياسي في سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقد أكمل فريق العمل بالقرية جميع التجهيزات المطلوبة لاستضافة وتنظيم مهرجان أبوظبي، لتتواصل سلسلة نجاحات القرية في الموسم الحالي».