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الرياضة

طلبة الإمارات «ثاني» أبطال مسابقة السيارات الكهربائية

طلبة الإمارات «ثاني» أبطال مسابقة السيارات الكهربائية
7 مارس 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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فاز فريق مدرسة الاتّحاد الخاصّة في الإمارات وفريقان من مدرستي شيناندوا فالي وهاريسونبيرغ الاميركتين، بجائزة النسخة الثانية من مسابقة الجائزة الكبرى للسيّارات الكهربائيّة لطلبة المدارس الثانويّة.. وجرت فعاليات المسابقة في منتجع الفرسان الرياضيّ الدوليّ في أبوظبي، واستقطب أكثر من 450 من طلّاب المدارس الثانويّة.. وفاز الفريق الأميركيّ من شيناندوا فالي من ولاية فيرجينيا، الّذي انضمّ كفريق مستقلّ، بالمركز الأوّل بعد إكمال 32 دورة حول مضمار السباق بشحنة بطّاريّة واحدة.. وحصلت مدرسة الاتّحاد الخاصّة على المركز الثاني بشكل عام والمركز الأوّل على مستوى الإمارات بمجموع 30 دورة.. كما فازت الفرق المدرسية المشاركة من الدولة بجوائز في 12 فئة من أصل 13.

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