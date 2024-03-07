هندرسون يتحدث عن «النهاية الخيالية» و«القرار المؤلم»!

لندن (د ب أ)



يأمل جوردان هندرسون أن يحقق مدربه السابق يورجن كلوب نهاية سعيدة وخرافية مع ليفربول، بعدما أعلن المدرب الألماني رحيله بنهاية الموسم الجاري، عقب نجاحات عديدة على مدار تسع سنوات.

وكان هندرسون شريكاً كبيراً في نجاحات كلوب مع ليفربول، قبل رحيله في صيف العام الماضي بصفقة مثيرة للجدل إلى الاتفاق السعودي، حيث فازا سوياً بثمانية ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وتُوج ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية في الأسبوع الماضي، وأمامه فرصة لتوديع مدربه الألماني بألقاب أخرى، حيث يتنافس الفريق على بطولات الدوري وكأس الاتحاد والدوري الأوروبي.

وقال هندرسون «33 عاماً» لاعب أياكس أمستردام الهولندي: «قضى كلوب فترة رائعة في ليفربول، وكل ما تحقق كان بفضله، لقد فاز بكل شيء، وأتمنى أن تكون نهاية هذه القصة خيالية له وللاعبين لأنهم جميعاً يستحقون هذه النهاية».

وأوضح اللاعب الإنجليزي الدولي «لقد عملوا بكل جدية بعد الصعوبات العديدة التي واجهها الفريق في الموسم الماضي داخل الملعب وخارجه، لذا أنا فخور للغاية بمسيرة ليفربول هذا الموسم، وأتمنى أن يفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب في نهاية الموسم». وتحدث هندرسون عن مغادرة ليفربول بعد 12 عاماً بقميص الفريق، قائلاً «كانت اللحظة المناسبة لي وللفريق وللنادي، رغم أن أن القرار كان مؤلماً، ولكنه كان الأفضل لمرحلة التجديد».