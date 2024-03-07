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الرياضة

كلوب: الحذر مع صلاح

كلوب: الحذر مع صلاح
7 مارس 2024 08:41

ليفوبول (رويترز)

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قال يورجن كلوب مدرب ليفربول، إن فريقه يود توخي الحذر، فيما يتعلق بالنجم المصري محمد صلاح الذي عاد إلى التدريبات، بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
وحصل ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، على دفعة معنوية قوية بعودة صلاح قبل أيام من مواجهة مانشستر سيتي «حامل لقب» الدوري.
وأضاف: «نريد أن نكون حذرين، لكنها فترة مكثفة للغاية من الموسم، نريد الاستفادة منه، إنها أخبار جيدة».
وكان صلاح، الذي سجل 19 هدفاً لليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات، قد تعرض للإصابة سابقاً أثناء تمثيل مصر في كأس الأمم الأفريقية، ولم يلعب منذ 17 فبراير، حين شارك بديلاً، وسجل في الفوز 4-1 على برنتفورد.
وقال كلوب «كان وضعاً غير معتاد إذ غاب لفترة طويلة، وقدم مباراة رائعة أمام برنتفورد، وغاب عن الملاعب بعدها، هذا هو الحال».
وأضاف أن قرار انضمام صلاح لمعسكر بلاده خلال التوقف الدولي هذا الشهر لا يعود إليه، وتتخذ إدارة أخرى القرار، ونرى المدة التي يمكنه لعبها الآن، الأمر ليس في يدي، لسنا منخرطين». 

الدوري الإنجليزي
ليفربول
يورجين كلوب
محمد صلاح
مانشستر سيتي
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