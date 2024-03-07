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الرياضة

نادال يرفض الكذب على نفسه!

نادال يرفض الكذب على نفسه!
7 مارس 2024 11:00

 
أنديان ويلز (أ ف ب)

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انسحب الإسباني رافايل نادال، حامل لقب 22 بطولة كبرى، من دورة إنديان ويلز الأميركية للماسترز في التنس، لعدم جاهزيته بالتنافس، ملقياً بمزيد من الشكوك حول إمكانية عودته إلى أعلى مستويات اللعبة.
وجاء قرار ابن السابعة والثلاثين، بعد أربعة أيام من خسارته مباراة استعراضية في لاس فيجاس أمام مواطنه النجم الصاعد كارلوس ألكاراز المصنف ثانياً عالمياً.
غاب نادال عن معظم دورات موسم 2023 بسبب إصابات في بطنه وأنحاء مختلفة من جسده، ولم يخض هذه السنة سوى دورة بريزبين الأسترالية، حيث عانى إصابة في وركه.
وكان من المتوقع أن يلعب نادال ضد الكندي المخضرم ميلوش راونيتش.
قال الماتادور «بحزن كبير انسحب من دورة إنديان ويلز الرائعة، وكنت أعمل بجهد، ولكن لا أرى نفسي جاهزاً للعب على أعلى مستوى في حدث كبير مماثل».
أضاف اللاعب الأعسر «لم يكن قراراً سهلاً، لكن لا يمكنني الكذب على نفسي، والكذب على ألوف المشجعين».

التنس
إسبانيا
نادال
أميركا
بطولة أنديان ويلز للتنس
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