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الرياضة

23 رقماً قياسياً في «دولية فزاع»

23 رقماً قياسياً في «دولية فزاع»
7 مارس 2024 11:52

دبي (الاتحاد)

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أحرز منتخب الصين لقب «النسخة 13»، من بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم، التي اختتمت بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وشهدت المنافسات تحطيم 23 رقماً قياسياً موزعة بين 6 أرقام عالمية، و8 أوروبية، و4 على مستوى الأميركتين، و5 أرقام آسيوية.وحصد «التنين» 31 ميدالية «22 ذهبية، و3 فضيات و 6 برونزيات»، وجاءت إيران «وصيفاً»، ولها 11 ميدالية، «5 ذهبيات و4 فضيات و برونزيتان»، وأوزبكستان في المركز الثالث بـ 8 ميداليات «3 ذهبيات وفضية و4 برونزيات»، وأحرزت الصين ذهبية «الفرق مختلط»، في اليوم الختامي، وتبعتها البرازيل وكازاخستان.
وفاز المنتخب الصيني أيضاً بلقب أفضل رفعة للفردي، بواقع 13 ذهبية وفضية وبرونزية تلاه المنتخب الإيراني في المركز الثاني بـ 3 ذهبيات ومثلها برونزيات، بينما كان المركز الثالث من نصيب من البرازيل بذهبية و4 فضيات وبرونزية، وكرر «التنين» المشهد نفسه في المجموع العام للفردي، محلقاً بالصدارة «9 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات»، وتبعه منتخب أوزبكستان «3 ذهبيات»، وإيران «ذهبيتان وفضية وبرونزيتان».
ووجه ماجد العصيمي، مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على اهتمامه ودعمه لأصحاب الهمم، ويؤكد دائماً توفير جميع سبل النجاح لهم للتألق، مبدياً سعادته بالنجاح الكبير لـ «النسخة 13»، خاصة أنها أقيمت ضمن احتفالية النادي بمرور 15 عاماً على انطلاقة بطولات فزاع.
وقال: إن الاهتمام الكبير الذي ظل يحظى به «أصحاب الهمم» من القيادة الرشيدة له المردود الإيجابي في وصولهم إلى منصات التتويج.
وأشار العصيمي إلى أن مشاركة الأبطال النخبة وأصحاب الإنجازات، تعكس قيمة بطولات فزاع، وتسعى اللجنة المنظمة لمواصلة تطوير البطولة من أجل أن تحقق أهدافها الكاملة.

الإمارات
دبي
بطولة فزاع الدولية
أصحاب الهمم
مجلس دبي الرياضي
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