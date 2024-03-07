«إكليل» يتحدى «هيروس» و«مقام» في «مزرعة الروية»



عصام السيد (دبي)



تنطلق في الساعة الخامسة والنصف مساء الجمعة، بمضمار «ميدان»، الأمسية الأخيرة لكرنفال سباقات دبي بالموسم، وتتألف من 9 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وتبلغ جوائزها 1.7 مليون درهم.

ويسعى «إكليل عذبة» الذي يملك أفضلية الوزن، لخطف لقب «مزرعة الروية» للفئة الثانية المُخصص للخيول العربية الأصيلة بسن خمس سنوات فما فوق، في الشوط الافتتاحي لمسافة 1600 متر «عشبي»، والبالغ إجمالي جوائزه 300 ألف درهم، ولكن يواجه تحدي «هيروس دي لاجارد» الذي تفوق عليه بفارق 1.5 طول في أبوظبي، و«أف مقام» أيضاً يستفيد من عامل الوزن، إلى جانب «جزيلة» التي طاردتهم في المركز الرابع.

ويكون الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، على لقب ذا أواسيس «رملي»، البالغ إجمالي جوائزه 165 ألف درهم، مسرحاً لتنافس مثير بين الخيول المهجنة الأصيلة، يتصدرها «ميزوتنتو»، و«مهيبة»، و«سيكورسكاي».

ويتصدر ترشيحات الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، على لقب ذا فالي «عشبي»، البالغ إجمالي جوائزه 175 ألف درهم، الجواد «ليذر جايد»، وينافسه «آي أن ذا برايز»، و«لو أوف نيتشر».

ويجتذب الشوط الرابع لمسافة 1900 متر، على لقب دبي مارينا البالغ إجمالي جوائزه 175 ألف درهم، مجموعة من الخيول متقاربة المستوى، أبرزها «دستركتيف»، «جيس آند جلوري»، و«طوكيو تاور».

ويتطلع «نبراس باشون» إلى الفوز بالشوط الخامس لمسافة 1600 متر، على لقب داونتاون دبي «عشبي»، البالغ إجمالي جوائزه 210 آلاف درهم، ويواجه التحدي من «أجست فيسكال»، و«نبراس أنجل».

وسيكون «اريبيان تيل» أقوى المرشحين للفوز بالشوط السادس لمسافة 1900 متر، على لقب دبي هيلز ستيت «تكافؤ»، البالغ إجمالي جوائزه 175 ألف درهم، ولكن «جوست أوف ذا مامبو» يسعى للعودة إلى منصات التتويج إلى جانب «أواسيس مون».

وسيكون هناك لقاء متكافئ بين «كوي كوي»، و«فاتك»، و«فيسباسيان» في الشوط السابع لمسافة 1200 متر، على لقب دبي كريك هاربور «عشبي»، البالغ إجمالي جوائزه 190 ألف درهم.

ويبحث «بوردر إيدج» عن إيقاف تحدي «نيار»، و«المزن» في الشوط الثامن لمسافة 1400 متر، على لقب إعمار ساوث «رملي»، البالغ إجمالي جوائزه 175 ألف درهم.

ويسعى «وايلد تايجر»، و«آيلاند رول»، و«حاسم» لحصد الشوط التاسع والختامي لمسافة 1400 متر، على لقب أريبيانز رانشيز «عشبي»، البالغ إجمالي جوائزه 175 ألف درهم.



الترشيحات

1ـ إكليل عذبة، هيروس دي لاجارد، مقام

2ـ مهيبة، ميزوتنتو، سيكورسكاي

3ـ ليذر جايد، آي إن ذا برايز، لو أوف نيتشر

4ـ دستركتيف، طوكيو تاور، جيس آند جلوري

5ـ أجست فيسكال، نبراس باشون، نبراي أنجل

6ـ أريبيان تيل، جوست أوف ذا مامبو، أواسيس مون

7ـ فاتك، فيسباسيان، كوي كوي

8ـ المزن، بوردر ايدج، نيار

9ـ وايلد تايجر، آيلاند رول، حاسم

