كأس «دولية البولو» بين «أبوظبي» و«غنتوت»



رضا سليم (دبي)



يلتقي «أبوظبي» و«غنتوت»، يوم الجمعة، في المباراة النهائية لبطولة نادي غنتوت الدولية الأولى للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، بمشاركة 4 فرق.

وجاء تأهل «أبوظبي»، بعد فوزه على فريق «الإمارات» 9-5، وهي المباراة التي حددت الطرف الثاني لمواجهة غنتوت الذي ضمن التأهل مبكراً بعد الفوز في أول مباراتين.

فيما فاز «الحبتور» على «غنتوت» 11-2، في مباراة ودع فيها «الحبتور» البطولة بفوز وحيد، وهو الأكبر في البطولة، فيما تعامل «غنتوت» مع المواجهة على أنها «تحصيل حاصل»، وبدأ في تركيز جهوده على النهائي.

ويقود «أبوظبي» في النهائي، فارس اليبهوني وفيلكس إيسن، سانتياجو لابورد، وألفريدو كابيلا، فيما يقود «غنتوت»، ناصر الشامسي وسيزار كريسبو، بابلو تورينتي وماركوس أرايا، ويدير المباراة الطاقم المكون من جاسون ديكسون، وماتياس وبيتر رأيت.

من ناحية أخرى، أنهت اللجنة العليا المنظمة للبطولة ترتيبات الختام، من خلال الفقرات المتنوعة، حيث يفتح النادي أبوابه مجاناً أمام الجمهور، للاستمتاع بالعروض والبرامج الترفيهية، وللأطفال منطقة مخصصة للعب، وهناك منطقة خصصت للمأكولات المجانية، وتسهم شرطة أبوظبي في تقديم فقرات ترفيهية وتثقيفية للأطفال، مع عروض الكلاب البوليسية، ومباراة استعراضية مصغرة لكرة القدم للناشئين، والعرض الجوي لفريق فرسان الإمارات.

وعقب النهائي يتم تكريم الفريقين، حيث يحصل البطل على كأس البطولة و100 ألف درهم، والوصيف كأس المركز الثاني، و80 ألف درهم، وجائزة أفضل لاعب مواطن، وجائزة أفضل لاعب محترف، بالإضافة إلى السحب على جوائز للجمهور.