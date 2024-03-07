منتخب «قفز الحواجز» يشارك في «كأس الأمم» بإيطاليا

أبوظبي (وام)



يستعد منتخب الإمارات لقفز الحواجز لمرحلة جديدة من برنامج إعداده، للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، بمعسكر إعداد في إيطاليا يبدأ الأحد المقبل.

ويشارك المنتخب ضمن مراحل إعداده للأولمبياد، في بطولتين لكأس الأمم في إيطاليا من فئة الـ3 والـ5 نجوم، تنظمان في أبريل ومايو المقبلين.

وأكد سالم السويدي فارس المنتخب، أن التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 مصدر فخر للرياضة الإماراتية، لما يمثله من إنجاز كبير على المستويات كافة، بوجود «فرسان الإمارات» في هذا المحفل العالمي بكل الزخم الذي يمثله.

ونجح السويدي أخيراً في تحقيق المركز الخامس، في كأس صاحب السمو حاكم الشارقة فئة الـ5 نجوم، والمركز الرابع في دولية الفرسان فئة الـ3 نجوم.

وأوضح السويدي أن المنتخب يتوّج بنجاحاته في البطولات القارية والدولية كافة، وصولاً إلى الأولمبياد، جهود الدعم والرعاية والاهتمام الذي حظي به خلال السنوات الماضية من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وأضاف: «فخورون بوجود علم الإمارات في الأولمبياد، ونسعى بكل ما نملك لتحقيق نتيجة مشرفة، تعزز النجاح الذي حققه المنتخب في البطولات الماضية على المستويات كافة، ابتداءً من التأهل إلى «الأولمبياد»، ومروراً بالنتائج المميزة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين، والتي أثمرت عن الفوز بفضية وبرونزية الفردي، وبرونزية الفرق والمركز الثالث، بالإضافة إلى الألقاب الأخرى في البطولات الأوروبية، والدولية التي أقيمت في الإمارات».

وأشار السويدي إلى أن المشاركة في بطولتي أوروبا بإيطاليا ضمن المعسكر، تهدف أيضاً إلى تأهيل بعض الخيول الجديدة، تمهيداً لمشاركتها في أولمبياد باريس، خاصة أنها تتمتع بالجودة العالية التي تتماشى مع طموحات المشاركات الدولية المقبلة.

وحول توقعاته للمنافسة في الأولمبياد، قال السويدي: «يجب أن نتوقع قوة المنافسات، بتواجد نخبة الفرسان والخيول حول العالم، ولكن الشيء الجيد هو ثقتنا الكبيرة في قدراتنا بفضل الجاهزية العالية، من خلال الاستعدادات المكثفة منذ معسكر الصيف الماضي في ألمانيا، والمشاركات الدولية في البطولات الأوروبية، ثم آسياد الصين والبطولات الدولية في الإمارات، وتوفير الخيول الجديدة، وهو ما منحنا فرصة ممتازة للاحتكاك مع أفضل الفرسان حول العالم».

وعبّر السويدي عن حالة كبيرة من التفاؤل بما يمكن أن يحمله المستقبل للفروسية في الإمارات، وقال: «البيئة المحفزة في الإمارات، والمواهب الجيدة من الفرسان والفارسات، والاهتمام بهذه الرياضة من أهم أسباب استدامة النجاح، وأتوقع أن تشهد السنوات المقبلة المزيد من الإنجازات الوطنية المهمة».