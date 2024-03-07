الجمعة 8 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«شرطة دبي» بطل كأس الإمارات لأثقال السيدات

«شرطة دبي» بطل كأس الإمارات لأثقال السيدات
7 مارس 2024 13:12

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يزور مؤسسة بسام فريحة للفنون
تأجيل نظر قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 14 مارس


أحرزت «شرطة دبي» لقب «النسخة الثانية» من كأس الإمارات لرفع الأثقال لدول مجلس التعاون الخليجي للسيدات، التي ينظمها اتحاد اللعبة على صالة أكاديمية شرطة دبي بأم سقيم، وبلغ الحصاد 5 ذهبيات، و25 نقطة، وجاء نادي أبوظبي وصيفاً بـ 8 ميداليات «4 فضيات و4 برونزيات»، وبرصيد 15 نقطة، بينما ذهب المركز الثالث إلى الكويت بميداليتين «فضية وبرونزية» و4 نقاط.
وعلى صعيد بطولتي الرجال المحلية للمواطنين والخليجية، نجح نادي أبوظبي في حصد ميداليتين برونزيتين في وزن 73 كجم، عن طريق هادي أحمد «الخليجية» وفاز بالذهبية وحيد مصطفى «شرطة دبي»، والفضية سينتونجو جولويس «مركز الرشاقة»، وحسن الكثيري «المحلية»، وحصل على الميدالية الذهبية ناصر البلوشي من شرطة دبي، والفضية عدنان الكريم من مركز الهجرة.
الجدير بالذكر أن هادي والكثيري حصلا على ميدالية للمرة الأولى، ليرفعا بذلك رصيد النادي إلى 10 ميداليات، وتختتم بطولتا الرجال اليوم بمنافسات الوزن الثقيل للرجال «102 وفوق 102»، ويمثل نادي أبوظبي فيها محمد فتحي.
وأكد ماهر القربي مدرب نادي أبوظبي، أن البطولة جاءت جيدة، وحقق النادي ما يريده منها، من حيث الوقوف على مستوى «الرباعين»، من خلال المنافسة في بطولة رسمية، كما أنها مثلت البداية لعدد من العناصر التي انضمت إلى النادي في الفترة الأخيرة، وأعتقد أن الحصيلة جيدة، في ظل غياب لاعب المنتخب مؤيد النجار وعز الدين الغفير، اللذين فضل النادي إراحتهما، وعدم إصابتهما بالإرهاق قبل مشاركتهما في بطولة العالم بتايلاند أبريل المقبل.
وأشاد القربي بالمردود العام، وتحديداً أداء «الواعد» مصطفي العناني أصغر لاعبي نادي أبوظبي، الذي رغم احتلاله المركز الرابع في وزن 61 كجم، إلا أنه أظهر إمكانات جيدة، في أول ظهور له في البطولات.
يذكر أن هادي نجح في بلوغ 226 كجم في رفعاته الست، بينما تمكّن الكثيري الذي يشارك للمرة الأولى، في الوصول بمجموع رفعاته إلى 172 كجم، وعبر الرباعان عن رضاهما بما وصلا إليه، وأشارا إلى أن تحسين الأرقام الشخصية، يمثل هدفاً في هذه البطولات، ويعكس تطور مستواهما بعد تدريبات قوية بالفترة الماضية، كما أن البطولة منحتهما فرصة للتعرف على ما يجب أن يقوما به في الفترة المقبلة للارتقاء بمستواهما أكثر.

الإمارات
دبي
شرطة دبي
رفع الأثقال
آخر الأخبار
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اقتصاد
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اليوم 11:03
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
وزير فرنسي يعلّق على إرسال قوات "قتالية" إلى أوكرانيا
اليوم 17:23
كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
الأخبار العالمية
صور.. كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
اليوم 17:09
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
علوم الدار
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
اليوم 16:31
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
اليوم 16:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©